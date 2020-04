OMS distribuirá 30 millones de pruebas de Covid-19 en próximos cuatro meses

Un total de 30 millones de pruebas de diagnóstico de Covid-19 se distribuirán en todo el mundo, en los próximos cuatro meses, anunció el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En rueda de prensa transmitida por las redes sociales, precisó que el primer envío se hará la próxima semana, utilizando la cadena de suministro del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y de otros socios de la organización, a la vez que destacó que se trabaja en conjunto con Global Fund, Unicef y Unitaid.

En su declaración, agradeció los ensayos clínicos para detectar los anticuerpos Covid-19, porque “ayuda a comprender el alcance de la infección en la población”.

En tal sentido, indicó que la OMS está brindando apoyo técnico, científico y para la implementación de encuestas seroepidemiológicas en todo el mundo. "Los primeros datos epidemiológicos señalan que no más de un 2 o 3% de la población ha sido infectada por coronavirus, incluso en las áreas con muchos casos", subrayó.

Igualmente, insistió en que el levantamiento de las medidas de confinamiento no significa que haya desaparecido el riesgo de la pandemia. “Acabar con la epidemia requerirá un esfuerzo sostenido de los individuos, comunidades y gobiernos para seguir suprimiendo y controlando el coronavirus”, recalcó.

"El confinamiento puede ayudar a frenar una epidemia, pero no puede terminar con ella por sí sola. Los países ahora deben asegurarse de que pueden detectar, probar, aislar y atender cada caso, y rastrear cada contacto", agregó.

Estrecha colaboración con EEUU

Con respecto al anuncio de Estados Unidos de suspender la entrega de fondos a la OMS, Adhanom Ghebreyesus indicó que científicos e instituciones de esa nación continúan colaborando con la organización.

“No se ha ocultado nada a Estados Unidos desde el primer día. No escondemos nada. Queremos que todos los países reciban el mismo mensaje para prepararse rápido. Trabajamos con científicos de todo el mundo", apuntó.

Recaudación por concierto

Más de 127 millones de dólares se recaudaron en el concierto One World: Together At Home, incluyendo 55 millones para el Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS para luchar contra el coronavirus, informó.

Adhanom Ghebreyesus precisó que este fondo ha recaudado más de 194 millones de dólares, gracias al aporte de 270 mil personas, corporaciones y fundaciones.