YVKE MUNDIAL/Bertha Arguello

El Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Fernandez, dio los detalles sobre la administracion de carga , labor que viene analizando con Corpoelec luego de varias reuniones y mesas de trabajo.

"Junto a Corpoelec se organizó un esquema de administración de carga dividido en cuatro bloques (A,B,C, D) con cortes programados de seis horas, de 10:00 AM a 4:00 PM, 2:00 PM a 8:00 PM, 6:00 PM a 12:00 AM y de 8:00 PM a 2:00 AM", especifico Prieto.

La distribución de horarios para Maracaibo quedo de la siguiente manera:

Bloque A: 10:00 am 4:00 pm.

Ziruma, Mara Norte, Sabaneta, Las Marías, Las Camelias, Lido, Chirinos, Pomona, Regional 8, Fonseca, San Benito, 18 de octubre, Radiodifusor, Milagro Norte, Ricardo Aguirre, Kapital.

Bloque B: 2:00 pm a 8:00pm.

San José (C1), Guayabal Metro ( C1) , Cotorrera, Cecilio Acosta.

Bloque C: 6:00 pm a 12:00 am.

Varillal ( Metro), La Victoria, Ciudadela, Virgen del Carmen, 5 de Julio, Adolfo Pons, Los Caminos, Las Cumbres, Delicias Norte, El Trébol, Rotaria, Patrulleros.

Bloque D: 8:00 pm a 2:00 am.

Monte Bello, Santa Rosa, Galerías, Lozano, Hospital Clínico, Avenida 9, Cervecería Zulia, Sucre, Colombia, Panamericano, Floresta, Brisas del Norte, Olivos, José Ramón Yepez, Hospital Coromoto, Boquilla, Procedatos, El Redondo, Saladillo, Torre de la Prensa.