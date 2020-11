Nueva AN fortalecerá el esquema económico productivo del país

Este martes el jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, informó que con la nueva Asamblea Nacional (AN) “daremos la guerra a esos grupos que intentaron destruir la economía del país por lo que fortaleceremos el esquema productivo para vencer el bloqueo económico”, a propósito de llevarse a cabo un encuentro con candidatos y candidatas emprendedores y empresarios de Caracas.

Desde la parroquia El Recreo, Rodríguez sostuvo que los empresarios también han sido víctimas de la agresión de la oposición apatrida y traidora que intentó destruir la economía del país.

“Julio Borges, Leopoldo López y Juan Guaidó creyeron que atacando al sustento del pueblo podían poner de rodilla a los venezolanos, pero no han podido, aquí hay gente emprendedora y productora que lucha para impulsar la economía. Nuestro país vio la necesidad de que no tengamos insumos importados sino que la producción sea 100% nacional” explicó.

Indicó que en el 2015 la oposición ganó la AN prometiendo terminar con las colas pero “solo querían derrocar al Gobierno y piden sanciones contra el pueblo. Estados Unidos impide que exportemos a Venezuela, nos niegan comprar productos e insumos con nuestros propios activos que están depositados en bancos internacionales”.

En tal sentido, afirmó que la oposición y sus aliados se han hecho ricos a costillas del pueblo, pidiendo sanciones, pero “aquí hay un pueblo emprendedor que produce y trabaja en construir la prosperidad. La actividad productiva debe ser la prioridad y eso debe impulsarse”.

A su juicio, el pueblo venezolano debe ser productivo y para serlo tenemos que contar “con instrumentos legales a través de los diputados que ustedes elijan el próximo 6 de diciembre. Tenemos que pensar en una Ley de emprendimiento, con fórmulas novedosas a través de la economía digital, otra Ley de ciudades sustentables, que Caracas se convierta en una ciudad autosustentable”.

Por su parte, el candidato por el sector empresarial Orlando Camacho, reiteró que los diputados y diputadas a la nueva AN por el sector empresarial velarán por el bienestar del país, “juntos iremos el 6 de diciembre a dar la batalla para la construcción del trabajo entre las empresas a fin de impulsar la economía del país”.