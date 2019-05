Noruega reconoce esfuerzos del Gobierno venezolano y la oposición para alcanzar acuerdos constitucionales

El Gobierno de Noruega a través de un comunicado expresó su reconocimiento a los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los sectores de la oposición en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país en el marco del diálogo que se realiza en Oslo.

El comunicado firmado por la ministra de asuntos exteriores de Noruega, Ine Eriksen Søreide y publicado este miércoles por el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, indica que las partes han mostrado disposición de avanzar en soluciones que incluyen temas políticos, económicos y electorales.

Igualmente expresa el documento que con el fin de preservar el proceso que permita llegar a resultados, se solicita a las partes en diálogo tomar la máxima precaución respecto a la reserva del mismo, tanto en sus comentarios como en sus declaraciones.

Rodríguez también ministro del Poder Popular para la Comunicación, aseveró que desde la delegación del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro seguirán trabajando por la paz, la concordia, la democracia y la defensa de la Constitución de la República.

Vale destacar que el pasado 27 de mayo el presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros aseguró "No le tenemos miedo a la verdad y le decimos la verdad al pueblo. Estamos en Noruega conversando con el sector extremista de la oposición, sobre una agenda para establecer soluciones pacíficas a los asuntos de Venezuela, como una línea de diálogo necesario, de un Gobierno democrático que busca el diálogo”.

“Y le decimos no a la violencia, le decimos no al enfrentamiento fraticida, al golpismo y a la invasión militar. ¡Diálogo sí, violencia no, diálogo sí, golpistas no. Diálogo sí, no al intervencionismo gringo!”, expresó, en forma vehemente, durante su participación en un encuentro con el Alto Mando Político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Texto original

We announce that there this week have been held meetings in Oslo between representatives of the main political actors in Venezuela.

The parties have demonstrated their willingness to move forward in the search for an agreed-upon and constitutional solution for the country, which includes political, economic and electoral matters.

In order to preserve a process that can lead to results, the parties are requested to show their utmost caution in their comments and statements regarding the process.

- Norway reiterates its recognition of the parties’ efforts, states the Norwegian Minister of Foreign Affairs Ine Eriksen Søreide.

Original text in Spanish:

