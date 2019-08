No es posible dialogar con una oposición que celebra la medida ilegal tomada por EE.UU

Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), manifestó este jueves su total respaldo al Mandatario Nacional, Nicolás Maduro, al no participar en la mesa de diálogo con sectores de la oposición venezolana en Barbados, tras el bloqueo ilegal impuesto por el imperio estadounidense.

Durante una entrevista en el canal del Estado, resaltó que Maduro siempre ha apostado al diálogo por la paz y tranquilidad del país, “sin embargo en la actualidad, hay gente que por un lado está en la mesa, por el otro se encuentra dándole una puñalada al país, son los mismos que celebran la medida ilegal que ha tomado EE.UU, contra Venezuela”.

Seguidamente, manifestó, “nosotros seguimos apostando por que prevalezca la sensatez. Tristemente ya la oposición no se dirige a sí misma, llegamos a lo peor de lo peor, primero no teníamos oposición y ahora, ya no puede rehacerse ni dirigirse a sí misma porque tiene por encima a sus jefes de la Casa Blanca”.

Torrealba resaltó que estas medidas imperialistas afectan a todo el pueblo venezolano, “tanto a chavistas como opositores, así como a empresas extranjeras y trasnacionales, además de amenazar a países hermanos”.

Ante esta situación, señaló que la ANC seguirá creando nuevas alternativas para salir victoriosos, detallando que desde el sector de la clase obrera, el planteamiento vigente es elevar al máximo los niveles de producción.