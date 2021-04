"No damos tregua al Covid" aseguró alcalde de Naguanagua

La jornada de desinfección número 20.400 en lo que va de año pandémico en Naguanagua, se llevó a cabo este miércoles en medio de la batalla que el gobierno municipal libra contra el Covid-19 y sus variantes, siguiendo las instrucciones de las autoridades regionales y nacionales.

El alcalde, Gustavo Gutiérrez, coordinó el operativo que en una primera etapa se desarrolló en la avenida Universidad, exactamente en el tramo Redoma de Guaparo – CDI La Begoña.

Posteriormente, según confirmó el mandatario, continuarán hasta el final de la principal arteria vial de la jurisdicción y en las comunidades.

Durante la jornada participaron funcionarios de Protección Civil, Policía Municipal y Sistema Integrado Carabobo, los cuales contaron con cuatro cisternas, para una capacidad total de 28 mil litros de líquido para desinfección que fueron colocados en el tramo antes descrito.

“Hoy miércoles 7 de abril seguimos con estos operativos en avenidas, comunidades, conjuntos residenciales, comercios. Pero necesitamos que la gente tome conciencia sobre las medidas que tomaron el presidente, Nicolás Maduro, y el gobernador, Rafael Lacava, que son necesarias para frenar la nueva ola del covid, que acaba rápidamente con la vida”, manifestó el alcalde.

El alcalde hizo un llamado a los ciudadanos para que en caso de tener algún síntoma asociado con el virus acudan a la asistencia médica, sin esperar mucho tiempo, ya que esa espera puede ser determinante para la recuperación.

“Resaltó que en el municipio se ha visto en la obligación de detener a personas que no cumplen con las normas de bioseguridad, poniendo en riesgo de contagio no solo sus vidas, sino la de los demás. Ellos son trasladados hasta el comando policial local, donde se dictan charlas, cumplen jornadas sociales, incluso, hasta hacen caligrafías. Venimos también con sanciones económicas que estarán ancladas al Petro. Por eso les adelanto que no podemos incumplir estos decretos del Ejecutivo Nacional, cuyo cumplimiento nosotros debemos garantizar”, agregó.

Gutiérrez igualmente mencionó algunas decisiones que desde su despecho se tomaron para mitigar el impacto de la pandemia entre los comerciantes del municipio. “Para los meses de abril y mayo exoneraremos a los comercios de alimentación y medicina del pago del aseo municipal”, subrayó.

Antes de finalizar el alcalde destacó que con el apoyo del Gobierno de Carabobo, se encuentran habilitados para la atención de pacientes con síntomas de Covid-19 el Hospital González Plaza, CDI La Cidra y CDI La Begoña.

“Se trata de centros centinelas donde se atenderán casos en etapas que pasan de leves a moderadas. Allí los atenderemos con la experiencia de nuestros médicos y el suministro de medicinas”, concluyó.