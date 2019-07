Niños carabobeños exaltaran el folklore en el Teatro Municipal de Valencia

Con pasión los niños y niñas que asistieron a la audición del show televisivo “Talento de Corazón”, demostraron su talento exaltando la música venezolana y tradiciones de nuestra cultura.

La convocatoria fue auspiciada por la Fundación “Corazón Llanero”, yse llevó a cabo en la sala Mary Schwarzenberg del Teatro Municipal de Valencia, la misma contó con el respaldo del Gobierno de Rafael Lacava, a través de la Secretaría de Cultura.

Además de representar una oportunidad para estos pequeños artistas, fue una tribuna para que cada uno de ellos, cristalizara el sueño de mostrar ante un público y un jurado calificado, sus cualidades para el canto.

Adrenalina al máximo

Entre nervios y una mezcla de emociones, estos chiquitines demostraron su esfuerzo al asistir al casting, que evidencióque cuando se tiene un ideal, este se puede lograr con empeño superando obstáculos.

Tal es el caso de Amanda Sánchez, participante de la audición de “Talento de Corazón” procedente del municipio Libertador, se mostró feliz y en todo momento lo reflejó con su sonrisa.

“Me encanta cantar y estoy contenta de estar aquí, siento que estoy realizando un gran sueño y que puedo lograrlo, porque mis sueño no tiene límite”, acotó.

“Hay que superar cualquier obstáculo”

Igualmente, Vicente Rivero Barrera, quien con su sombrero oscuro llegó al Teatro Municipal desde el municipio Los Guayos, reconoció que tenía algo de malestar porque padece de asma, pero demostró su amora la música venezolanacuando realizó su presentación.

“Yo pensaba que no iba a llegar a la audición, me sentía mal de salud, pero estoy aquí y aunque no gane, voy a participar con mucho empeño”, exclamó el niño.

“Amo la música venezolana”

Finalmente, la jovencita Abrahanlis Acosta, del municipio Valencia, manifestó que leencanta y ama las canciones llaneras.

“Estoy feliz de estar aquí, y sueño con llegar a quedar seleccionada para estar en Talento de Corazón”, aseguró la pequeña artista.

Al finalizar todos los niños y niñas que asistieron a la audición, recibieron juguetes en nombre del gobernador Rafael Lacava y su esposa Nancy de Lacava.