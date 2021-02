Niña afroamericana es violentada por policías en EE.UU

Desde hace varios años, Estados Unidos ha sido uno de los países que se ha visto más sumergido en escándalos por los abusos de poder de las autoridades frente a la comunidad afrodescendiente. Se trata de ciudadanos que se han visto violentados al punto de morir en manos de agentes policiales de ese país, quienes sin compasión han arremetido contra ellos.

Por esa razón, y debido a las cientos de protestas que han liderado miembros del movimiento Black Lives Matter, la iniciativa popular estadounidense en contra del racismo y la violencia racial que ya cuenta con apoyo en muchos países, los agentes estadounidenses están en la mira de evitar que se sigan presentando casos de brutalidad contra esta población.

Sin embargo, este control y la presión ciudadana no han sido suficientes para remediar esta problemática, que se sigue presentando. El caso más reciente se dio a conocer a través de un video en el que se evidencia maltrato por parte de unos policías hacia una niña afroamericana, a quien la esposan y le rocían gas pimienta.

Según relatan medios locales, el hecho se presentó el pasado viernes en Rochester, al noreste de Estados Unidos, donde la menor de nueve años de edad fue ‘arrestada’ por los oficiales argumentando que la niña, cuya identidad aún se desconoce públicamente, sufrió una crisis mental y amenazó con matar a su madre y suicidarse, situación con la que los oficiales de esa localidad del estado de Nueva York intentan justificar sus actos calificados por muchos como extralimitados e innecesarios, más tratándose de una menor de edad.

Las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales y que fueron capturadas por las cámaras que portan los oficiales en sus uniformes evidencian que luego de que los agentes acudieran al lugar respondiendo a un llamado de “problemas familiares”, esposaron a la menor; al no lograr que la niña ingresara en la patrulla, usan gas pimienta para someterla.

Así, suscitaron una nueva ola de indignación ciudadana por los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad en el país contra la comunidad afrodescendiente.

Al respecto, Lovely Warren, alcaldesa de Rochester, condenó el uso de la fuerza contra los niños e indicó que se realizará una investigación interna sobre las prácticas de los policías de la ciudad.

“Tengo una hija de 10 años. Ella es una niña, es un bebé. Y puedo decirles que este video, como madre, no es algo que usted quiera ver. No lo es. Tenemos que entender la compasión, la empatía. Cuando tienes un hijo que está sufriendo de esta manera y llamas a su papá, veo el rostro de mi bebé en su rostro”, señaló la mandataria según relata CNN.

Por su parte, Cynthia Herriott-Sullivan, jefa de policía interina de Rochester, en medio de una conferencia de prensa, también se mostró indignada frente a la situación y señaló que van a trabajar como equipo para que este tipo de actos no se vuelvan a presentar.

“No voy a quedarme aquí y decirles que está bien que un niño de nueve años tenga que ser rociado con gas pimienta. No lo es. No veo eso como quiénes somos como departamento. Vamos a hacer el trabajo que tengamos que hacer para asegurarnos de que este tipo de cosas no sucedan”, expresó.

Según explica el mismo medio, Andre Anderson, subjefe de policía de Rochester, indicó que la niña agredida fue transportada al Hospital General de Rochester, donde luego fue liberada.

Así mismo, y de acuerdo con un comunicado de prensa de los funcionarios de la ciudad, los agentes involucrados en este caso de abuso policial y racismo fueron suspendidos de sus cargos este lunes.