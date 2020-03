Municipio Sucre: Irán presos bachaqueros de productos para prevenir Covid-19

El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, informó que toda persona, que se dedique al acaparamiento, la reventa o bachaqueo de productos para la prevención del Covid-19, mejor conocido como el coronavirus, será detenida y enviada a la cárcel.

Señaló que por ninguna circunstancia, en medio de la crisis sanitaria que atraviesa Venezuela, no se permitirá la especulación y reventa de artículos como tapabocas, alcohol y antibacterial, entre otros productos “como primera autoridad municipal, he dado la orden a los funcionarios de la policía, así como a los otros cuerpos de seguridad que actúen de manera implacable, contra estos bachaqueros, contra los especuladores, pues no es posible que en estos momentos cuando tenemos que tomar todo esta situación muy en serio, como si tuviéramos en guerra, contra esta pandemia, personas inescrupulosas estén acaparado y revendiendo los productos necesarios para prevenir la enfermedad del coronavirus, buscando un enriquecimiento personal, sin importarles la salud del pueblo” dijo Rangel Ávalos.

Indicó que ha solicitado detener y mandar tras las rejas a los dueños de los locales, en donde se encuentre acaparamiento o especulen con el precios de estos productos requeridos para combatir la enfermedad “las personas que realicen estas prácticas serán detenidas, puestos a la orden de la fiscalía, a la vez que será decomisada toda la mercancía”, señaló Rangel Ávalos.

Solicitó a los vecinos realizar las respectivas denuncias, de conocer algún hecho irregular de acaparamiento, especulación o reventa de tapaboca, mascarillas, alcohol, entre otros productos.

Así mismo pidió a los vecinos mantenerse en sus casas, en resguardo, el tiempo que sea necesario para controlar la pandemia “no vayamos a repetir los errores cometidos en otros países y que hoy en día, tienen altas cifras de las personas infectadas y lamentablemente fallecidas”.

“Las autoridades estamos haciendo todos los esfuerzos para atender la contingencia, para evitar que se propague la enfermedad, pero requerimos el esfuerzo y apoyo de todos los ciudadanos para tener éxito en el proceso”, señaló el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos.

Para realizar cualquier tipo de denuncia, los ciudadanos pueden acudir a la sede de Polisucre, ubicada en el Coliseo de la Urbina, así como también pedir atención en los diferentes módulos de servicio, comisarias y a los responsables de los Cuadrantes de Paz.

También el alcalde de Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, señaló que los ciudadanos pueden utilizar las redes sociales de Instagram @polisucre_pms/ Twiteer de la Policía Municipal @PolisucreOficia, para realizar sus denuncias.

Activan medidas de prevención contra el coronavirus

Autoridades de la alcaldía del municipio Sucre, del estado Miranda, han iniciado una campaña de capacitación e información, a través de charlas entre el personal de este ente municipal, así como en las comunidades para que los ciudadanos conozcan las características del origen, síntomas, tratamientos y lo más importante, las medidas preventivas para combatir la enfermedad del coronavirus, que lamentablemente ha llegado a Venezuela.

La información fue dada a conocer por el alcalde Rangel Ávalos, junto a la directora general del Despacho, Gladys Salazar y el doctor Francisco Manzanilla, director de salud municipal, quienes indicaron que siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, y en coordinación, con el ministerio del poder Popular para la Salud y la Gobernación del estado Miranda, entre otros organismos ya se forman los grupos de prevención.

“Las primeras charlas han sido realizadas con los diferentes directores del despacho, especial atención hemos colocado a trabajadores de las direcciones de salud y educación, quienes servirán de voceros a grupos de ciudadanos que acuden a los centros de salud y educativos, en donde recibirán la información tantos pacientes y familiares, así como los alumnos, padres y representantes”, señaló Rangel Ávalos.

“Es necesario resaltar que estas charlas también serán impartidas a los voceros de los consejos comunales, comunas, comités de salud, y demás organizaciones del poder popular, pues para nosotros nuestros vecinos, la gente, son nuestros principales aliados para poder masificar la información en todas las comunidades, especialmente en estos momentos cuando ya las autoridades del Gobierno Nacional, han informado sobre varios casos de coronavirus en Venezuela y la Organización Mundial de la Salud, ha decretado la pandemia mundial”, destacó el alcalde.