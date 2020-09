Multas de 50 UMT pagarán en Guanare quienes no usen tapaboca

A partir de este lunes se impondrán multas en Guanare de 50 unidades municipales tributarias (UMT) a quienes no utilicen tapaboca ni guarden distanciamiento físico de al menos metro y medio en espacios públicos y unidades de transporte público.

“El covid-19 está arreciando, se están incrementando los contagios y ya basta”, aseveró el alcalde de la localidad, Óscar Novoa, al referir que durante 6 meses se llevó a cabo una intensa campaña para concienciar sobre la necesidad de cumplir con esta sencilla norma sanitaria para la prevención del virus. “Nos llegó la hora de sancionar a quienes no cumplan”.

Informó que la acción pecuniaria esta contemplada en el Decreto Municipal 39-20 y aplica para toda persona que no use el tapaboca o no mantenga el distanciamiento físico en un área que sea competencia del municipio, como una acera, una calle, una buseta, una plaza o en la cola de un local comercial.

La multa podrá ser canjeada por 5 horas de trabajo comunitario. En este renglón entran la limpieza de calles y avenidas, el apoyo a cuadrillas de servicios públicos y aseo urbano y cualquier otra actividad de servicio a la comunidad.

Novoa recalcó que “al infractor que reincida, se le aplicará el doble de la sanción”, es decir una multa de 100 UMT o 10 horas de trabajo comunitario.

La policía, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los demás cuerpos de seguridad ya están instruidos para hacer cumplir el nuevo Decreto Municipal, aseguró.