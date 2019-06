Muere el futbolista José Antonio Reyes en accidente de tráfico

El futbolista José Antonio Reyes, de 35 años, ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico, según ha informado el Sevilla FC en su cuenta de Twitter. El suceso ha ocurrido a las 11.40 en la autovía A-376, de la capital andaluza a Utrera, al salirse de la calzada e incendiarse el vehículo en el que viajaba. Reyesllegaba a su ciudad natal después de entrenar en el equipo en el que actualmente milita, el Extremadura. Al no haber sido convocado para jugar contra el Cádiz, Reyes regresaba a casa. El jugador iba acompañado de su primo Jonathan Reyes, que también ha perdido la vida, y de Juan Manuel Calderón, que ha sido hospitalizado de extrema gravedad, según ha informado el club andaluz. En la carretera donde se ha producido el accidente se encuentra la ciudad deportiva del Sevilla, donde Reyes se formó como jugador y posteriormente triunfó en el primer equipo.

“Se nos ha ido una leyenda, uno de los nuestros e historia del sevillismo. Estoy muy afectado porque lo he visto crecer desde niño y triunfar en el Sevilla”, ha afirmado José Castro, presidente del Sevilla, en el Tanatorio de la capital de Andalucía, donde ya se encuentra el cadáver del futbolista. "He sufrido mucho cuando me daba la noticia. Es sangre sevillista y se nos va con 35 años y toda la vida por delante", añadió muy emocionado el máximo dirigente del conjunto andaluz. El Sevilla instalará la capilla ardiente de Reyes en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde las cuatro de la tarde de este domingo.

La noticia del fallecimiento de José Antonio Reyes ha causado una gran conmoción en el mundo del fútbol, puesto que el canterano es considerado como uno de los grandes de la historia del Sevilla. En primer lugar, porque su traspaso al Arsenal en el mercado invernal de la temporada 2003-2004 alivió las arcas de un club que se encontraba en una delicada situación económica y, a partir de ahí, empezó a crecer. Luego, a su regreso, en 2012, fue integrante principal de los equipos del Sevilla que ganaron tres torneos de la Liga Europa de forma consecutiva (2014, 2015 y 2016). Con el club jugó un total de 253 partidos.

El jugador sevillano militó también en el Real Madrid, Atlético, Benfica, Espanyol y Córdoba, entre otros conjuntos. Con la selección española debutó en 2003, en un Portugal-España (0-3) y disputó el Mundial de 2006. En su palmarés figura una Liga con el Real Madrid, una Premier y una FA Cup con el Arsenal, y una Copa con el Benfica. En todos los clubes por los que pasó anotó, en total, 94 goles. En su club de toda la vida, el Sevilla, pasó dos etapas: la primera de la temporada 1999-2000 a la 2003-2004 y la segunda, de la 2011-2012 a la 2015-2016. Es el futbolista que ha ganado más torneos de la Liga Europa en la historia del fútbol (las tres citadas con el Sevilla y dos con el Atlético de Madrid). Reyes también tuvo un fugaz paso por la Liga china.

Las muestras de condolencia por la muerte de José Antonio Reyes se han ido sucediendo a lo largo de todo el día. El Ayuntamiento de Utrera ha declarado dos días de luto por su fallecimiento. La Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, el Ministerio de Cultura y clubes como el Betis ya han expresado su tristeza por el suceso. La Federación, con el beneplácito también de la Liga de Fútbol Profesional, ha decidido aplazar los partidos de Segunda de la jornada de este domingo, que pasarán a disputarse el próximo martes a partir de las nueve de la noche.