El modelo de la Revolución Bolivariana ha sido,"Un piso firme para enfrentar las agresiones que se han perfilado contra Venezuela". Así así lo puntualizó este miércoles el vicepresidente Sectorial y ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez, durante su participación en el Seminario: Venezuela en cifras. 20 años de Revolución Bolivariana, al tiempo que aseguró que supone nuevos desafíos.

Esta actividad se encuentra enmarcada a una serie de conferencias tituladas Venezuela en la Luchas, organizada por la Global University de la República Popular China y el Instituto Simón Bolívar de la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, Menéndez destacó que el tema a debatir es el modelo venezolano concibe el perfeccionamiento del Bienestar Social Revolucionario para el pueblo, “El Estado de Bienestar Socialista agrupa las cinco dimensiones de la Revolución Bolivariana , la cultura, lo social, lo económico, lo territorial y lo político”. Puntos donde, según lo expresado por voceros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, "decidieron generar agresión", denunció.

Heridas de guerra

Dentro de las heridas de guerra proferidas por el imperialismo, el vicepresidente sectorial de Planificación destacó que la reducción del ingreso a un 1% los ingresos de la República de 52 mil millones de dólares a 700 millones de dólares, "Afectó la capacidad de acción del pueblo venezolano”.

De igual manera señaló que durante esto, el país pagó su deuda externa de más de 100 mil millones de dólares",puntualizó. Asimismo, precisó que factores imperialistas pretendieron con la especulación inflacionaria, golpear el poder adquisitivo de los venezolanos.

De igual manera, reiteró que el bloqueo de cuentas en el exterior asciende a más de 5 mil millones de dólares,”recursos del Estado destinado al desarrollo de los programas sociales”.

Señaló que con las medidas coercitivas unilaterales procuraron “hacernos renunciar como país a la defensa de la soberanía y de la democracia, a decidir y resolver nuestros problemas”.

La Revolución Bolivariana como garante del Bienestar Social

Igualmente, el ministro del Poder Popular de Planificación aseguró que fueron tres las concepciones que instauró la Revolución Bolivariana en contraposición al modelo de la cuarta república, el primero fue fortalecer la atención integral al ser humano, de esta manera nacen el sistema de misiones y grandes misiones, como garante de todas las necesidades básicas.

Segundo, la visión integral del pensamiento del Comandante Chávez que a su vez generó el desarrollo del Plan de la Patria como hoja de ruta. “Somos el país que tiene las tasas de alfabetización más altas si no fuese por la Revolución tendríamos 2.4 millones de personas en estado de analfabetismo; si no fuese por la Revolución no tendríamos 5 millones de puestos de trabajo, si no fuese por la Revolución Bolivariana, 2.4 millones de niñas y niños no estarían en el sistema educativo, si no fuera por 4 millones de adultos y adultas mayores” ejemplificó.

El vicepresidente Menéndez, afirmó que “A partir de la reinstitucionalización de nuestro país se busca resolver el tema político para resolver el tema económico”.

Venezuela en cifras

Para finalizar , el ministro Menéndez anunció que en los próximos días, estará disponible a través de la página web del ministerio de Planificación (www.mppp.gob.ve), el libro Venezuela en Cifras el cual calificó como “Parte de la realidad y heroicidad del pueblo venezolano, la del combate de cada una de las visiones para poder dar la batalla desde el punto de vista de las dimensiones de nuestra sociedad”