Mineros de Guayana buscará consagrarse en su casa ante Estudiantes de Mérida

Mineros de Guayana buscará este domingo volver a levantar un torneo corto (el último fue el Apertura 2003) y regresar a una Copa Libertadores desde 2015. El escenario será el CTE de Cachamay y el rival será un Estudiantes de Mérida que volvió a sus raíces. Los dos equipos que tratan mejor la pelota chocarán con todas sus piezas este domingo por la tarde.

Acerca de este duelo Carlos Rivero habló para Balonazos, o mejor dicho, hizo una radiografía táctica de la final de vuelta del Torneo Apertura. “Conforme al desarrollo del partido fuimos de menos a más. En el primer tiempo iniciamos con un sistema 4-4-2 con la idea de poblar un poco más el área, pero fuimos un equipo muy plano, no conseguíamos pases entre líneas y estábamos muy partidos”, analizó sobre la primera parte en Mérida. El central prosiguió: “Nuestros dos volantes no estuvieron finos en el pase entre líneas, estábamos muy horizontales. Nos costaba hacer una secuencia de pases natural”.

En el complemento los negriazules movieron el tablero y encontraron soluciones. “En el segundo tiempo cambiamos a un 4-3-3, 4-1-4-1 al momento de defender, Ocupamos mejor los espacios, tuvimos más tiempo para recibir a las espaldas de los volantes de Estudiantes y ser más peligrosos. Se vio con (Francisco) Pol llegando a una oportunidad de gol y Michael (Covea) rompiendo líneas y generando una ocasión de penal clara”, aseveró “Kaki”.

El zaguero analizó: “Perdimos elementos arriba, pero ganamos en fluidez y le cortamos los circuitos a Estudiantes. Evitamos los pases filtrados a la espalda de los volantes, con un tipo como (Adjin) Livingstone que barre la zona. Estuvimos muy atentos para que la ‘Pulga’ (Gómez) no recibiera donde hace daño, detrás de los volantes y atacara la línea defensiva”.Este esquema funcionó y lo más seguro es que se repita en la tarde dominical.

Rivero también reflexionó sobre la importancia del ghanés, que se hizo esperar su debut por tema de papeles pero es clave en este esquema. “Contar con Adjin (Livingstone) te facilita mucho el trabajo, ayuda mucho a los centrales con el tema de que Estudiantes juega dos delanteros y es difícil salir a romper hacía adelante si uno de sus dos volantes se cierra. El maneja eso bastante bien”, soltó el ex Carabobo. Asimismo alabó el trabajo de los laterales para saber cuándo perseguir al volante cuándo se cerraba o cuando se tenía que replegar.

En el semestre ya se vieron las caras en Cachamay, donde Mineros le ganó 2-1 a los académicos. “Estudiantes fue el equipo que más no propuso en nuestra casa (…) Un partido más abierto nos favorezca un poco. Nos ha costado con los equipos que se cierran tanto, cuando nos ponen dos líneas de cuatro. Será un partido dinámico y vistoso”, argumentó. Sobre las claves del duelo comentó: “Primero no perder el balón en zona que nos hagan daño, segundo abortarlas de la manera más rápida, ya sea con una falta táctica o una presión inmediata tras perdido. De último, no quedar expuestos en ese tema de los espacios”.

El valenciano aseguró que al ser locales será más ofensivos que en Mérida, pero tendrán sus cuidados. “Obviamente hay que estar atentos en las vigilancias defensivas al momento de atacar, porque, si bien Estudiante ha mantenido su base típica de los Andes con ese juego de toque, también ha agregado otras herramientas, porque las características de los jugadores se lo permiten”, advirtió Rivero. El central ejemplificó: “El caso de los delanteros que son bastantes dinámicos y pican bastante al espacio, los pueden aprovechar en las contras”.

Dentro del camerino hay confianza en alzar el título. “Existe la alegría de que llegamos con bastante posibilidades para el partido vuelta, no hay que hacer una gesta épica ni mucho menos. El equipo ha crecido en lo mental, tras perder dos finales anteriores. Eso te habla de la competitividad de Mineros”, expuso Rivero, que aseguró que los negriazules son una institución modelo.

Los de Puerto Ordaz tienen varios torneos goleando en lo institucional con el trato profesional al jugador y el crecimiento en lo estructural, pero este domingo tendrá la oportunidad de llevarlo al plano deportivo. Para este choque recuperarán al panameño Miguel Camargo, pieza importante en ataque. Por su parte Estudiantes traerá peligro con el regreso de Jesús “Chiki” Meza, el mejor socio de la “Pulga” Gómez. Una final que promete ser vibrante y llena de buen fútbol. Un buen paliativo para el guayabo vinotinto.

Alineaciones probables:

Mineros de Guayana: Luis Romero, Nelson Hernández, José Marrufo, Carlos Rivero, José Granado; Francisco Pol, Adjin Livingstone, Michael Covea; Miguel Camargo, José Rondón* y Richard Blanco.

Estudiantes de Mérida: Alejandro Araque, Ronaldo Rivas*, William Díaz, Oscar Sainz, Daniel Linarez; Christian Rivas, Jesús Meza, Jesús Gómez, Cristhian Flores; Wilson Mena y Luz Rodríguez.

Arbitro: José Argote (Zulia)

Estadio: CTE Cachamay en Puerto Ordaz.

Hora: 5:00 pm