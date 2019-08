Militancia del PSUV en Carabobo cuenta con nueva directiva.

Jornadas de reclección de firmas “NO MORE TRUMP – NO MÁS TRUMP”

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello encabezó el acto con motivo de la juramentación de la dirección regional y municipal de la tolda política en Carabobo, donde rechazó una vez más las intenciones del Imperio norteamericano al pretender bloquear a Venezuela.

En presencia de una gran multitud perteneciente al PSUV y en compañía del Gobernador del estado Aragua, Marco Torres y Rafael Lacava, manifestó que hoy los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela y aseguró que los Estados Unidos cometen un error al creer que les será fácil apoderarse de los recursos del país.

“Estados Unidos es el que se engaña y piensa en ponerle las manos a los recursos del país, pero hoy el pueblo se levanta, como un gigante, para enseñarle al mundo que Venezuela es libre y que nadie se rendirá: ¡aquí no se rinde nadie, por muy poderoso que sea el enemigo! Venezuela ha demostrado históricamente tener un valor por encima de otros países”, afirmó Diosdado Cabello.

Así mismo anunció, que el próximo 10 de agosto inicia la jornada de recolección de firmas que lleva como nombre “NO MORE TRUMP – NO MÁS TRUMP” a nivel nacional e internacional, el cual tiene como objetivo rechazar las últimas acciones del representante de Washington.

“Mañana (sábado) es un día que acarrea un gran compromiso, ya que arranca la campaña donde le diremos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: !No Más Trump¡ (…) los ojos del mundo estarán puestos sobre Venezuela y verán la nueva derrota que sufrirá el afán imperialista”, aseguró.

“Ganamos 23 elecciones de 25 realizadas hasta la fecha”

Diosdado Cabello recordó que en Venezuela se han realizado muchos procesos electorales, en las cuales las fuerzas revolucionarias han obtenido la victoria, sin embargo, la derecha solo ha reconocido las que “ellos han ganado”, demostrando el carácter antidemocrático de los voceros de la oposición.

“La derecha ha ido a 25 elecciones y ha perdido en 23. Reconoce solo las dos donde han ganado, por eso requerimos máxima organización para luchar, persistir y vencer esta guerra, ante cualquier amenaza se debe radicalizar la revolución y el único que sacará a la revolución, será el mismo pueblo”, acotó.

Por su parte, El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava ratificó su compromiso y lealtad al presidente Nicolás Maduro, al tiempo que cuestionaba a los partidos que hoy se suman a los llamados que realiza el gobierno de Donald Trump.

“El Presidente Maduro no está solo: ¡Que no se equivoquen los gringos! ¡Con este pueblo lo vamos a defender! ¡Esta Patria es sagrada! ¡La heredamos de Bolívar! (…) aquí no puede llegar ningún pelucón, aquí no puede llegar ningún gringo y ¡mucho menos ningún venezolano que quiera entregar la patria a decirnos qué es lo que tenemos que hacer!”, manifestó Lacava.

Así mismo reitero el llamado a todo el pueblo para que acudan a las jornadas en contra del bloqueo y aseguro que los venezolanos patriotas se mantendrán en pie de lucha ante pretensiones que hay, “de que a este pueblo lo amarren”.

“¡Este pueblo es indomable!, -señores apátridas de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de AD, de Copei y de todos estos entreguistas que me ven por las cámaras y - lo seguirá siendo porque el comandante Chávez así nos los enseñó y todos los que estamos aquí tenemos la obligación moral, el deber, de defender la Patria que heredamos y la que van a heredar nuestros hijos”, afirmó.