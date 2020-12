Mexicano Checo Pérez triunfa en Gran Premio de Sakhir

"Estoy sin palabras, espero no estar soñando. Me llevó diez años. No sé qué decir", comentó el Checo Pérez tras su victoria. Ha sido una temporada difícil. Hemos seguido trabajando duro, manteniéndonos motivados [...], es un trabajo duro, pero vale la pena", agregó.

Esta la es la primera ocasión en más de 50 años en la que un piloto azteca termina en la posición de honor en una competición de la F1, siendo Pedro Rodríguez el último en conseguirlo al adjudicarse el Gran Premio de Bélgica en 1970.