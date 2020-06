Mejora servicio de energía eléctrica

En las últimas semanas ha sido evidente la mejoría en la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona andina del país, especialmente en el Táchira, debido a las acciones emprendidas por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio para la Energía Eléctrica.



El Protector del estado fronterizo, Freddy Bernal, apuntó que existe una concatenación de esfuerzos que ha generado estabilizaciones parciales en la generación de energía, para favorecer a toda la ciudadanía tachirense.



Manifestó que las lluvias caídas en la región han impactado de manera positiva, debido a que los embalses de “San Agatón” y “La Vueltosa”, en la hidroeléctrica “Fabricio Ojeda”, han subido sus niveles, por lo que existe una mayor generación de energía.



Por esta razón, es que la administración de carga ha disminuido en comparación con lo observado hace un par de meses, donde se registraban cortes de luz, hasta de 18 horas diarias y en la actualidad, en el peor de los casos, la administración de carga es de 6 horas al día.



No obstante, Bernal ratificó que no está del todo contento, afirmando que solo lo estará cuando se restablezca por completo, el servicio de energía eléctrica en toda la región y que no haya necesidad de aplicar algún corte en las comunidades.



Para ello, sostuvo que las tareas seguirán su curso por parte del personal calificado del ministerio para la Energía Eléctrica y de Corpoelec, quienes entregan todo su profesionalismo en jornadas de trabajo que se extienden hasta por 24 horas al día.