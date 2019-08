Mas de 1200 cajas CLAP fueron entregadas en el del Municipio Santos Marquina

Durante el programa radial “Dialogo en Positivo” que transmite YVKE Mundial Los Andes 1040 AM / 106.3 FM la máxima autoridad del Municipio Santos Marquina ofreció detalles en torno a la entrega de los CLAP

Alrededor de 1200 cajas CLAP fueron entregadas en este municipio, para garantizar la soberanía alimentaria de los habitantes, así lo informó el Alcalde de esta jurisdicción Balmore Otalora

“Una atención muy especial a los habitantes del sector Los Llanitos de Tabay, agradecemos a todo el equipo, al Estado Mayor de Alimentación en la entidad asi como a la Empresa Socialista de Alimentos del Estado Bolivariano de Mérida” puntualizó.

En tal sentido manifestó que este plan social no solo beneficio a los habitantes del lugar, si no a comunidades adyacentes “se desarrolló una jornada de manera satisfactoria hasta hace pocas horas, no solo en este municipio, sino en comunidades aledañas gracias a este extraordinario programa creado en revolución.”

Finalmente la máxima autoridad del Municipio Santos Marquina indicó que sostuvieron importante reunión con representantes de la empresa PDVSA GAS COMUNAL a fin de abastecer de manera eficaz a toda la ciudadanía.