La diputada a la Asamblea Nacional (AN) María León honró la importancia del concepto de la familia y en este sentido, en reflexión política hizo énfasis en la necesidad de que, en socialismo, se profundice el estudio de este valor arraigado a la historia originaria venezolana.

"Todavía tenemos el patrón de la familia estadounidense que los hijos crecen y a los 18 años abandonan a padres y abuelos", consideró la parlamentaria en entrevista concedida en el programa Aquí con Ernesto Villegas, trnasmitida este domingo.

León, quien en el período 2011-2016 presidió la Comisión Permanente de la Familia de la Asamblea Nacional, nuevamente preside a instancia en este nuevo periodo 2021-2026, por lo que remarcó: "Todavía tenemos el patrón de la familia en esclavitud", al tiempo que insistió en que el tema de la familia debe ser revisado y enriquecido con la experiencia originaria.

Bandera de lucha en feminismo y lucha de clases

Otros temas sociales igualmente sobre el feminismo y con ello la igualdad de género ha sido una de sus principales banderas de lucha desde que formaba parte de la guerrilla y en su accionar políticom concepción que sembró desde niña.

Al referirse a su arraigo político de izquierda y siempre revolucionario, León precisamente reveló que se convirtió en una lideresa del socialismo feminista debido a una desagradable experiencia que tuvo con su esposo, que derivó en fuertes discusiones en vista de que ella militó en el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y él era militante de partido Unión Republicana Democrática (URD).

Desde niña siempre creyó en la igualdad de género y por ello lucha en defensa de los derechos de las mujeres, "lo del feminismo es un sentimiento de igualdad, de justicia, eso de ser tan humillada antes fue forjando mi rebeldía de manera absoluta", expresó.

Luego de formar parte del PCV por 50 años pasó a ser dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Señaló que se dio cuenta de que en el PCV había diferencias clasistas, mientas que el Psuv "es un partido al servicio del pueblo trabajador".

En el intercambio con Villegas, León consideró que en Venezuela solo hay dos clases, la oligarquía y el proletariado. En ese sentido, la también abogado dijo que en el país gobernó la oligarquía y "la primera vez que le quitamos el poder a la oligarquía fue con el comandante Hugo Chávez, y ahora para que les duela tenemos un Presidente obrero", enfatizó.

Con respecto a otras propuestas de leyes a la AN en el ámbito social se refirió a proyectos en torno a temas como el aborto involuntario y el matrimonio igualitario y sobre este particular sostuvo que debido a la mentalidad tan cerrada de muchas personas, es más probable aprobar el matrimonio igualitario.

Finalmente, con profundo sentimiento, manifestó que quiere proponer crear "una comisión en la AN que invertigue las verdaderas causas del deceso del comandante Hugo Chávez, porque le debemos todo. No me quiero ir sin ver que se haga justicia", expresó León, quien opinó que no se puede hacer al igual que con la muerte del Libertador Simón Bolívar, que se esperaron 200 años para determinar que fue asesinado, añadió.