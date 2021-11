Manuel Rosales y Liz María Márquez recorrieron las calles de Machiques

Un auténtico tsunami humano arropó las calles de Machiques de Perijá este viernes 5 de noviembre para acompañar a Manuel Rosales y a Liz María Márquez, candidatos a la Gobernación y al ayuntamiento local respectivamente, en su recorrido por la capital del municipio perijanero.

La caminata pasó por los sectores Tinaquillo, Tinaquillo II, Rurales de Funda, Mario Gutiérrez, Funda Perijá, El Trébol, barrio Bolívar, El Triángulo, La Paz, Bolsillo Roto, San Benito, entre otros por más de 7 kilómetros que culminó al caer la noche.

En cada esquina multitudes esperaban al dos veces gobernador y su llave en la jurisdicción local. Antes de culminar la jornada los ciudadanos juraron ante Rosales salir, votar y proteger el voto.

*Compromiso*

Más temprano el aspirante a la silla del Palacio de Los Cóndores sostuvo un encuentro con las fuerzas vivas del municipio.

En la reunión estuvieron presentes representantes de los sectores de la salud, educación, transporte, ganadería e indígena, los cuales plantearon la realidad que padecen por culpa de los destructores del Zulia.

Isis Sierra, representante del sector Salud, además de ofrecer una radiografía de la situación sanitaria del municipio pidió a Rosales ser el artífice y fundador, junto a Márquez, de la Unidad de diálisis de Machiques de Perijá. "Nuestros pacientes la necesitan porque no hay combustible, no hay transporte y muchas se veces se quedan, no reciben la diálisis y se nos han muerto porque no pueden llegar a la Villa del Rosario", destacó.

Por su parte Liz María Márquez, candidata unitaria a la Alcaldía, enumeró el resto de los problemas que tiene el municipio y aseguró que muy pronto habrá un cambio de realidad que traerá el bienestar al municipio.

"Nosotros en una gestión de gobierno municipal apalancada por un gobierno regional preocupado por la calidad de vida y el bienestar de nuestro pueblo, vamos a dar respuesta a los grandes problemas que tiene Machiques porque es un compromiso que ambos hemos asumido", indicó Márquez.