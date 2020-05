Manifestantes enfurecidos derriban las puertas del canal CBS en Los Ángeles

Un grupo de manifestantes que protestaba por la muerte de George Floyd en las afueras del complejo del canal CBS en Los Ángeles (California, EE.UU.), utilizó grandes contenedores de basura con ruedas para estrellarlos contra la puerta principal del edificio y abrir el acceso.

Un video muestra a una multitud de personas violentas en la calle que toman contenedores de basura y los estrellan contra la cerca hasta abrirla. En las imágenes también se puede ver a algunos manifestantes arrojando objetos al puesto de seguridad de la estación de televisión.

En otro video se ve a los guardias de seguridad del complejo tratando de cerrar la puerta metálica, mientras que los manifestantes intentan nuevamente empujar un contenedor hacia el ingreso, pero accidentalmente golpean a uno de los suyos. En los videos no se muestra si las personas lograron cruzar la puerta.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha ordenado el toque de queda en la ciudad desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana para garantizar la seguridad de "todos los ciudadanos".

Multitudinarias protestas se han producido en distintas ciudades de EE.UU. tras el asesinato del afroamericano George Floyd. El pasado lunes, la Policía de Mineápolis detuvo a Floyd por presunto "fraude en curso".

Durante el arresto, uno de los agentes presionó el cuello del detenido con la rodilla durante al menos ocho minutos, a pesar de que el individuo estaba esposado en el piso y se quejaba de que no podía respirar. El hombre fue declarado muerto poco después en un hospital.

Protesters in Los Angeles breach CBS studios and are quickly met by police. pic.twitter.com/OvLYLkFlF2

— Alex Salvi (@alexsalvinews) May 30, 2020