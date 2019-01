Magallanes hizo respetar su casa

Como reza un adagio popular: “la casa se respeta”. Así lo hizo saber Navegantes del Magallanes en el segundo juego de la postemporada ante Caribes de Anzoátegui, al derrotarlos 8 por 5 en el Estadio José Bernardo Pérez y colocar, la serie de playoffs 2-0 ante los orientales.

“No es fácil enfrentarles a ellos allá en su casa, por eso es importantísimo estas dos victorias. Nosotros le jugamos mejor aquí en Valencia e ir a Puerto La Cruz con este ánimo va a ser determinante”, expresó el manager del equipo valenciano, Luis Dorante.

Tal y como sucedió en el primer desafío, la nave no dio tregua al abridor aborigen, Daniel Minor, al abrir la pizarra en el mismo primer inning con par de carreras, producto de hits consecutivos de Adonis García y Endy Chávez, que fletaron a Alex Romero y Delmon Young, respectivamente.

No pasó mucho tiempo y el ataque filibustero estaba de regreso. En el cierre del tercer tramo, Reynaldo Rodríguez sacó a relucir la mejor arma de los navieros en la temporada: Los jonrones. El colombiano se voló la cerca por todo el jardín izquierdo, para que luego apareciera García con un doble remolcador, en lo que sería el inicio de una gran noche para el cubano.

Con el score 4-0, la Tribu demostraría su aguerrida forma de jugar y de nunca rendirse, al fabricar un rally de tres rayitas en el cuarto episodio. Con bases llenas, Tomás Telis ligó sencillo, que fletó a Luis Jiménez, seguidamente, Willians Astudillo se engomó tras rodado de Alexi Amarista y Oswaldo Arcia también sonó la registradora por doble de Luis Sardiñas.

Sin embargo, los bucaneros ampliaron nuevamente la pizarra con una anotación en el cierre de ese cuarto episodio y otra más en el quinto. Primero, fue Jesús Sucre quien pisara el home tras pelotazo a Young a casa llena y, posteriormente, apareció Luis Torrens con jonrón solitario entre la pradera derecha y la central.

A partir de ese momento, el bullpen naviero cumplió con una excelsa labor, específicamente el brazo de Anthony Vizcaya, que lanzó tres entradas y no se le embasó ningún bateador aborigen.

En el octavo acto, Caribes volvió a amenazar con llevarse un lauro a Puerto La Cruz, gracias a un doble remolcador de dos rayitas de Astudillo, que colocó la pizarra 6 por 5.

La tranquilidad llegó en el bate del antillano García, que respondió rápidamente en el cierre de ese octavo capítulo, producto de un enorme vuelacerca con Young a bordo, que sentenció el triunfo magallanero en el parque valenciano.

“Siempre trato juego por juego de ayudar al equipo, si no se puede ofensivamente lo trato de hacer de manera defensiva. Ese es mi objetivo siempre, ayudar al equipo”, dijo García, que también se unió a la fiesta de batazos de vuelta entera de los turcos desde el primer juego, totalizando seis en la serie.

“Yo creo que estamos muy acoplados, el lineup está muy bueno, cuando no son los que están arriba en el orden, responden los que cierran la alineación. Tenemos muy buenos bateadores, que han tenido una temporada increíble”, sentenció el cubano, que ligó de 5-3, con cuatro fletadas, luego de irse en blanco en el primer desafío.

Magallanes inició de buena forma la primera serie de los playoffs, con dos victorias seguidas como home club, condición en la sumaron 18 lauros en la fase regular.

“El picheo ha sido la clave. Vizcaya se lució hoy con tres innings en cero, aguantó a la fuerte toletería de Caribes y obviamente eso fue uno de los principales factores que influyó en el juego de hoy”, consideró Dorante, que también le dio crédito a la ofensiva turca. “No es fácil que nos paren cuando tenemos bateadores así y más cuando jugamos en casa. Aquí corre la bola muy bien”.

Desde el terreno

Jairo Díaz estará fuera por tiempo indefinido, tras contraer hepatitis, informó el manager de Caribes, Omar López. Díaz, que estabilizó el rol de taponero de Anzoátegui, será una sensible baja para los orientales… Juan González sintió molestias en el brazo, luego de su breve presentación en el primer juego de la serie. El derecho fue víctima de tres jonrones consecutivos y apenas pudo sacar un out en el segundo inning. Su condición es día a día… Alexi Amarista está jugando con la pierna derecha adolorida… La rotación de la Tribu seguirá con Ángel Castro y Daryl Thompson, cuando la serie se mude a Puerto La Cruz, el domingo… El piloto López no tiene noticias sobre el estatus de Balbino Fuenmayor y su posibilidad de unirse al club… Rolando Valdez, realizó una sesión de bullpen de sólo 10 lanzamientos y quedó listo para su apertura del próximo lunes, en el cuarto juego de la serie por Magallanes. Según lo informado por el coach de pitcheo de la nave, Stu Cliburn… El derecho Deolis Guerra sigue día a día por un virus gripal que lo afecta desde hace tres días, de acuerdo con el estratega Dorante.

En cifras

En los primeros dos compromisos de la postemporada ante Caribes, Magallanes posee un average colectivo de .364, producto de 28 incogibles en 77 turnos, con 21 carreras anotadas… La nave ha dado seis jonrones en ambos juegos de la serie. En la ronda regular, conectaron 63, líderes del circuito… Los abridores de Caribes en lo que va de serie, solo han podido completar 3.1 innings, en los que me han permitido nueve carreras limpias, para une efectividad de 24.30… Endy Chávez, llegó a 100 carreras empujadas de por vida en postemporada (incluyendo finales)… Alex Romero en lo que va de serie suma seis incogibles en 11 turnos al bate, con tres carreras anotadas… Reynaldo Rodríguez en los dos primeros compromisos de estos playoffs, posee dos cuadrangulares, dos dobles y tres rayitas empujadas… Adonis García se fue de 3-2 y se puso a cinco imparables de los 100 en playoffs… Anthony Vizcayalanzó 3.0 innings en blanco como relevista e igualó su mejor actuación en la temporada, cuando el pasado 5 de diciembre, día de su estreno en la LVBP, también tiró 3.0 entradas sin permitir carreras, igualmente ante Caribes… 6.543 entradas se vendieron en el Estadio José Bernardo Pérez.