El presidente de la República, Nicolás Maduro llamó este domingo a la población venezolana a mantener las medidas de bioseguridad, “no dejemos de usar el tapaboca por favor, vamos a cumplir las medidas de bioseguridad, para prevenir contagios de la Covid-19”.

A propósito de la época navideña, el Jefe de Estado manifestó en su cuenta Twitter:

He visto mucha gente en la calle, propio de esta época en la que se incrementa el movimiento económico y comercial. No dejemos de usar el tapaboca por favor, vamos a cumplir las medidas de bioseguridad. No se sorprendan si me ven por ahí y me acerco a saludarlos. ¡Pendiente! pic.twitter.com/NpoPvNQenK

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 20, 2020