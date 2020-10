El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instruyó este martes adaptar el Sistema Nacional de Ingreso Universitario a las necesidades del país.

La información la dio a conocer el jefe de Estado durante un acto de graduación de médicos y médicas comunitarios al servicio de la Patria en Caracas, donde reprochó que el drama de la burocracia y el minimalismo se apodere del sistema de ingreso a la educación universitaria.

En ese sentido, pidió corregir a la brevedad posible, las prioridades de asignación de cupos para formar a profesionales venezolanos en las áreas de la salud, la producción de alimentos, de combustibles y en áreas de mayor necesidad para el avance del pueblo.

Recordó que durante varios años ha hecho la exigencia de aumentar a 30, 40 y 50 mil los cupos para graduar a médicos para la atención del pueblo y para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud.

“Lo que hemos hecho es decrecer en el número de cupos, pero esto lo vamos a corregir ya. Ustedes me crean los cupos, me abren las condiciones, me piden los recursos pero nosotros vamos a incorporar al menos a 36 mil nuevos estudiantes de medicina para que sean 5o mil nuevos graduandos en el año 2026”, exigió Maduro.

Por último, indicó que deja en manos de los ministros del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trompiz, y el titular de la cartera para Educación, Aristóbulo Istúriz.

“Lo dejo en sus manos, es una tarea presidencial, es una tarea ultra especial, se los pido con el corazón”, dijo Maduro.