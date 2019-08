Macri juega con el miedo de los argentinos tras victoria del kirchnerismo

Tras su derrota en las elecciones primarias, el Presidente Mauricio Macri responsabilizó al Frente de Todos y le exigió autocrítica por no avalar el mismo modelo económico que Cambiemos. "Si el kirchnerismo gana, esto es solo una muestra de lo que puede pasar. Es tremendo lo que puede pasar", alarmó a la población, que no fue capaz de anunciar ninguna medida económica para contener la disparada del dólar, que llegó a venderse a más de 60 pesos.

Durante la rueda de prensa Macri señaló que todas las acciones estaban en estudio y no pudo precisar una sola de las iniciativas que están preparando en Hacienda y en el Banco Central.

En el discurso presidencial se escucharon reproches, se sugirieron renuncias y finalmente el Presidente decidió, por ahora, no cambiar nada. "Soy una persona que cree en el valor del equipo y no hago cambios por cuestiones simbólicas", fue la explicación que dio en la conferencia de prensa con su compañero de fórmula, Miguel Angel Pichetto. Fue un mensaje hacia afuera y también hacia adentro: es sabido que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, estuvo en la cuerda floja durante 2018 y el resultado de las PASO no mejora su relación con María Eugenia Vidal, quien advirtió que algo así podía pasar y propuso desdoblar las elecciones bonaerenses. Sobre eso, Macri solo dijo: "Fue una especulación y queda en ese nivel".

El mensaje fue contradictorio: por un lado, Macri se presentó como un gobernante que va a tomar medidas (no aclaró cuales) para contener la corrida y, por el otro, le echó toda la culpa a la oposición. "El Presidente está en control", sostuvo Pichetto en un momento de la conferencia para insistir en que siguen gobernando. "Los que no nos votaron representan una bronca del proceso duro económico que arrancó con la herencia que recibimos", dijo Macri, en una línea que fue de la admisión a responsabilizar a otros.

Luego profundizó en echarles la culpa a los ganadores de la elección (y, sutilmente, a los votantes). "Hoy ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir. El problema que tenemos es que la alternativa no tiene credibilidad. El kirchnerismo debería hacer autocrítica", aseguró Macri, que no tuvo nada para cuestionarse ante un resultado muy negativo. Es más: remarcó lo malo que sería que ganen en octubre otras opciones que no lleven su mismo programa económico, en una reedición del pensamiento único. "El mundo ve eso como el fin de la Argentina. Los argentinos debemos decidir si vamos al pasado, que nos lleva a lo que pasó hoy", aleccionó a los votantes, a los que les reclamó que reflexionen antes de volver a votar lo mismo en octubre.

En esa misma línea, Pichetto sostuvo: "No le echamos la culpa a la gente por cómo ha votado, pero es interesante que analice las consecuencias de ese voto". El compañero de fórmula rechazó que exista una transición. "Eso va a ser el 27 de octubre", indicó, sin reparar lo que estaba admitiendo. Macri siguió por ese sendero: dijo que su gobierno seguirá "como mínimo" hasta el 10 de diciembre y que "institucionalmente no corresponde" adelantar la fecha en la que se vota. "La elección no sucedió", remarcó el Presidente sobre los comicios donde se eligen los cargos.

Macri volvió a eludir una pregunta sobre si buscaría reunirse con Alberto Fernández. De todas maneras, aseguró que se había comunicado con todos los candidatos para pedirles una campaña constructiva --luego de que su candidato a vice tratara de "marxista" a Axel Kicillof--. Una y otra vez, el Presidente volvió a marcar el aumento del dólar en contraposición a la votación, como si fueran dos hechos del mismo nivel: "El mercado hoy dijo que en esa propuesta no confiamos. Ojalá que el kirchnerismo se haga cargo". Cuando le recordaron algunos periodistas que quien gobierna es él, Macri se excusó: "No podemos revertir la incertidumbre política".

Sí planteó que se tomarán medidas ("no voy a dejar solos a los argentinos"), pero cuando se le pidieron precisiones sobre esas medidas concretas para contener la corrida y revertir los efectos negativos sobre la inflación, no pudo darlas. Admitió que no podía hacerlo porque recién las estaban pensando. "El proceso de baja de inflación en la Argentina se va a revertir", vaticinó, sin alcanzar a explicar qué pensaba hacer ante ese escenario.

Con las cicatrices de la derrota todavía en la cara, Macri solo reiteró en culpar a los kirchnerismo ante cada pregunta, como quien se defiende al contragolpe. Incluso cayó en inexactitudes, como cuando dijo "ellos han dicho que ponen en duda las Leliq". Lejos de admitir una derrota irreversible, Macri aseguró que van a dar vuelta la elección en octubre "para llegar a un ballottage en noviembre", un escenario que con los números del domingo parece improbable.

Reacciones

Desde el Partido Justicialista (PJ) salieron a repudiar las declaraciones que dio ayer el presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa . Sobre lo dicho, el titular del PJ, José Luis Gioja, advirtió: "No ha hecho otra cosa que confirmar nuestras peores sospechas sobre los meses venideros", y remarcó: "Estamos tan absortos como lo está la ciudadanía".

Asimismo, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, señaló que "Lo que uno ve es una enorme dificultad por parte del gobierno para encontrar solución a los problemas que enfrenta y lo peor es que no solo no los resuelve sino que los empeora".

"Quiero que los argentinos dejen de sufrir y este gobierno solo los hace sufrir. Si sirve mi intervención para que dejen de sufrir lo haría, pero no soy nada, ni siquiera un presidente electo. Soy un simple candidato. No tengo la lapicera de firmar decretos,dijo.

Por su parte, miles de intelectuales salieron repudiaron el "terrorismo financiero" y reclamarle al presidente Mauricio Macri que "respete la democracia y la decisión de las urnas". "Nos preocupan este tipo de manifestaciones, que implican en los hechos un ataque a la democracia y al derecho soberano de los pueblos a elegir sus representantes y el rumbo de las políticas públicas".

Entre los principales firmantes se encuentran la escritora Lucía Puenzo, el antropólogo Alejandro Grimson, el politólogo y director del Conicet, Mario Pecheny, el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster, el dramaturgo Rafael Spregelburd y la investigadora Mabel Thwaites Rey, entre casi 10 mil personas más. "Exigimos que el Gobierno actúe responsablemente, que asuma su responsabilidad en la crisis a la que nos condujo y deje de convalidar una violenta depreciación del peso que licúa nuestros salarios y jubilaciones", remarcaron en el texto acompañado también por actores como Pablo Echarri, Pilar Gamboa, Jean Pierre Noher y Alejandra Darín.