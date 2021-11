La nación venezolana es un país, que ha vivido interesantes experiencias durante los últimos 40 años, situaciones que han enseñado distintas definiciones y conceptos a su colectivo, que aquí por una desajustada cultura, se expandió y se convirtió en parte del diarismo, en cada hombre y mujer en los distintos rincones del país, fue creciendo y haciendo en tales situaciones, comportamientos que desde la política convencional o política que era solo de momentos de campaña, se usara y de ahí el contacto y enlace hecho, se cortara, es decir no se recordaban más del pueblo, creando de esta condición que se manifestara una respuesta en la población, quien debió luchar y batallar durante muchos años y en el trajinar de ese tiempo, poder darse cuenta de las acciones negativas desde las cuales, toman decisiones y rechazan a “políticos”, debido al prologando juego y burla demagógica de muchos años aquí cometida.

Esta breve introducción, se hace porque precisamente desde el Programa del Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz” del PSUV en Mérida, sus moderadores Carlos Poveda y QuinMar Manrique por la estación YVKE Mundial 106.3Fm y 1040Am, entrevistaron a importante personaje, que describió situaciones donde reflejan severos escenarios adversos, que aún sufre el país, y que de acuerdo al nuevo perfil de la verdadera política y democracia, en Venezuela buscan crear una participación social, donde ahora no solo es garantía para cumplir, sino que debe transformarse en sinónimo de trabajo y compromiso, porque actualmente no solo es consumar la promesa y ya, todo está resuelto, el nuevo esquema que Venezuela ha venido experimentando, y creando de ahí los nuevos espacios y condiciones sociales, están cimentados sobre una expresión que el venezolano, más allá de entender, ha comprendido la importancia del ejercicio y se siente más involucrado y vinculado a las actividades, que desde su comunidad o aldea, consejo comunal y comunas, se desarrollan bajo el concepto de Venezuela tiene con qué, y que desde cada estado, ahora ha despertado en sus voceros de las distintas toldas políticas, al emprendimiento de trabajos capaz de ser ejecutado por hombres y mujeres de este país.

Durante la entrevista hecha al Diputado Ricardo Sánchez, Secretario General Nacional de Alianza para el Cambio, que moderó QuinMar Manrrique, él detalló interesantes aspectos que vienen siendo camino de una nación, que ha sido burlada y solo la han tomado en cuenta cuando se presentan las campañas. El Diputado Sánchez dijo “a Jehyson la palabra ha sido un documento interesante de la conciencia de un pueblo, de lo que significa votar por Jehyson el 21 de noviembre, no es votar por el pasado, se trata del futuro, y lo otro, donde una persona que es opositora, en el desconcierto que ha visto en personajes que ahora vienen a prometer algo que no tienen, y ven en Jehyson la esperanza de la palabra hecha un ejercicio” destacó, y refirió que la supuesta división existente entre los merideños, ha ido superando estos espacios gracias a que las nuevas experiencias descritas en los párrafos anteriores, han ido comprendiendo la necesidad de la unión, la responsabilidad y el cumplimiento como acto social, humano y no como antes era, solo politiquero, expresó el Diputado Sánchez.

Otro de los temas que mencionó el Diputado Sánchez, fue el espíritu de vocación por sus espacios de trabajo en cada merideño, y que ante ello se observa la paciencia del pueblo frente al mal servicio de transporte, pero que la colectividad ha ido aprendiendo cuanto significa y qué valor tiene, el trabajo porque lo está haciendo, es para una familia, sus hijos y los compromisos que existen en cada hogar, que gracias a las experiencias han comprendido que se trata de hacer, un trabajo entre todos, porque es un espacio donde todos participamos, y ha sido de esta manera como el venezolano, ahora actúa con mayor compromiso, haciendo de la participación una actitud como perfil que comienza a verse más activo.

También reseñó el Diputado Sánchez, que es necesario ahora desempeñar acciones, como en muchas oportunidades en torno a la Solidaridad, se han llevado a los distintos municipios del estado Mérida, y Jehyson Guzmán, ha estado al frente de situaciones difíciles donde el venezolano, ésta vez no ha permanecido quieto y esperando que le resuelvan los problemas, esta vez el venezolano ha estado presente ahí, apoyando a los organismos de seguridad y otras instituciones para así dinamizar los resultados de las situaciones y lograr otro tipo de efectos de mayor impacto social, y por el alcance obtenido entre miembros políticos, civiles, militares y muchos más.

Al recordar la expresión, Venezuela Tiene con qué, se aprecia como Mérida es una región que goza de diferentes contextos y donde cada uno representa su potencial, que ahora su gente siendo de derecha o izquierda, valoran a Jehyson Guzmán desdedel trabajo desplegado con su equipo, que los apoyan buscando alcanzar de esta manera un triunfo electoral que realmente garantice la verdadera política para la entidad

En el contexto humano el Diputado Sánchez, dejó claro una cuestión al decir “los que hoy estamos en función de servicios públicos, debemos acabar con esa lacra criminal de la indolencia y el burocratismo, porque la gente puede entender las dificultades que se tienen del Bloque Económico, de las sanciones y el embargo, que no se puede sacar de la cuestión política y económica, lo que no puede entender la gente es que alguien no se lo explique, que llegue a una institución pública del estado venezolano o alcaldía y no se los explique, y no halla la sensibilidad humana del pasivo social, emocional y psicológico, que dejó la pandemia del covid-19” indicó Sánchez.

Este país ha vivido realidades que de acuerdo al Diputado Sánchez, han sido grandes heridas, cicatrices que aún permanecen, el mismo bloqueo y las sanciones son hechos que añadidos al covid-19, les ha enseñado al venezolano grandes valores e importantes casos, donde la solidaridad y cordialidad entre todos, se ha multiplicado haciendo uso correcto de los medios de comunicación y las redes sociales a pesar todas las dificultades.

Esta nación llamada Venezuela y su pueblo, ha sido quien ha enfrentado las diferentes condiciones, afirmó el Diputado Sánchez, dice que nadie nos va echar cuentos sobre los efectos generados por las sanciones, y que ha despertado en la mujer venezolana, un espíritu que ha hecho de su expresión, el trabajo incansable y emprendido por cada Jefa de Calle en los distintos CLAP del país, que pasó a ser un mecanismo de alivio entre la población más vulnerable de este país.

“Y el reto, el desafío de la nueva forma de hacer política estoy seguro que llegará con Jehyson Guzmán a la gobernación del estado, es ganar las condiciones donde pongamos en el centro de la política los problemas de la gente y no las necesidades de los políticos, porque esta visión desalmada, que repito, hoy no tienen ni nada ni bueno que ofrecerles a los merideños, una visión desalmada, insensible, indolente, ponía en evidencia el desprestigio que hoy puso en evidencia las primeras necesidades fue las de cambiar su estilo de vida, su confort a las que cambiaron al pueblo de Mérida por el confort de Miami, Madrid y Bogotá” detalló el Diputado Sánchez.