Médicos operan la columna de un bebé dentro del útero

En Reino Unido Médicos del King’s College Hospital lograron operar por primera vez a un bebé con espina bífida a través de una cirugía fetoscópica (laparoscópica) de invasión mínima y sin sacarlo del útero de la madre.

Los neurocirujanos introdujeron una cámara e instrumentos por medio de pequeñas incisiones en el estómago de la madre para corregir un defecto de la médula espinal del bebé, luego de que descubrieran que el pequeño tenía espina bífida en la vigésima semana de embarazo.

Este defecto del tubo neural se manifiesta cuando la columna vertebral del feto no se cierra completamente al final del primer mes de embarazo, lo que puede afectar la médula, y causar parálisis total, así como en pérdida de sensibilidad en las piernas.

La operación duró más de tres horas y salió bien. Poco tiempo después, nació el bebé y —según su madre— “su espalda se está curando bien”.

