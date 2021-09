“Más de 80 mil toneladas de arroz se cosechan, en este ciclo invierno para el pueblo en el predio San Francisco de Asís en Calabozo”, dijo el productor agrícola, Francisco Rotundo, al ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, durante su programa, Cultivando Patria de este domingo.

Rotundo, explicó que “el proceso de la cosecha de arroz, en la recolección del producto en la unidad de producción San Francisco de Asís, en Calabozo, estado Guárico, estimamos obtener 8 mil kilos por hectárea, donde se trabaja una hectárea por hora.

“Esta maquinaria tiene que ser muy resistente, ya que trabajan dentro del agua. Estos modelos no solamente cortan el grano, sino que lo desgranan, lo trilla. Además, tiene un saca paja, que la expulsa por la parte posterior, Luego el grano pasa a la tolva limpio y de allí a las gandolas”, expresó.

“El grano de arroz entre los cereales es el más abrasivo de todos, el que más paja y monte tiene, lo bueno es que esta máquina tiene todo el sistema de trillado de acero inoxidable para evitar precisamente la abrasión. El arroz de los cereales es el que más biomasa tiene. Tienen un promedio de que por cada kilogramo de cereal de arroz obtienes un kilogramo de biomasa que se expulsa por detrás del camellote y lo utilizamos para alimentar a los animales”, afirmó.

Finalizó diciendo que “esta máquina también cuenta los granos por metro cuadrado y se hacen los ajustes en caso de que no esté cosechando la cantidad calculada. En general, no puede ser más del 4% de los granos de arroz. En la siembra de arroz el manejo del agua es fundamental; no puede estar en partes secas ni tampoco bajo el agua porque se muere la planta. Por esto los suelos son nivelados con láser para controlar los niveles de agua del terreno”.