El jefe del Comando Nacional de Campaña “Darío Vivas”, Jorge Rodríguez, aseguró este jueves que durante 5 años, la derecha venezolana destruyó la Asamblea Nacional (AN).

“No aprobaron ni una sola ley en favor del pueblo, se dedicaron a procurar el derrocamiento violento del Gobierno Constitucional, promover sanciones y violencia como quemar gente viva por su color de piel, van más de 450 sanciones y no son contra líderes chavistas, afectan a todo un país”, aseguró Rodríguez.

Asimismo, indicó que los dirigentes opositores solo le han hecho mucho daño al país ya que son los que piden sanciones contra Venezuela.

“Ellos son quienes piden y están acá haciendo lobby para conseguir sanciones contra los empresarios, profesionales, trabajadores, consejos comunales, mujeres, ellos no sufren esas sanciones porque los que las promueven no viven aquí en Venezuela y además siempre están libres de esas sanciones, eso ha generado la disposición de la gran mayoría del pueblo de Venezuela de participar en el evento electoral”, explicó.

En ese sentido, aseguró que las sanciones no están aplicadas para presionar, sino para un cambio y derrocamiento del Gobierno Constitucional del presidente Nicolás Maduro.

Igualmente, acotó que por ello, las fuerzas revolucionarias están desplegadas en la calle, casa por casa, barrio por barrio, donde han encontrado un entusiasmo creciente del pueblo de Venezuela hacia estas elecciones.

“Hay una tremenda disposición por parte de los venezolanos de emprender un verdadero cambio dentro del Parlamento”, enfatizó.

El también candidato por voto lista indicó que el venezolano se encuentra en esta oportunidad con elementos muy novedosos e interesantes que aumentan la participación democrática, ya que en esta ocasión se van a elegir 277 diputados en lugar de los 157 como se hacía anteriormente, además se van a elegir con mayor representatividad las listas y hay una nacional y eso da mayor posibilidad de que sea más variada la representación en la Asamblea Nacional.

“Nos encaminamos a un escenario ejemplar y además será un mensaje ejemplar de que los venezolanos merecemos vivir en paz, construir la prosperidad y elegir nuestros gobernantes, no nos metemos en las elecciones de ningún país, por ejemplo, a estas alturas no se sabe bien quién es el presidente de los Estados Unidos y han pasado casi 19 días de las elecciones y no nos metemos en eso, porque no es problema de Venezuela, lo mismo pedimos en nuestro país”, sostuvo.

A su juicio, la elección convocada para el 6D, va a detener la agresión, “creo que será un mensaje como el que mandó el pueblo de Bolivia en las elecciones presidenciales después de un Golpe de Estado”.

Como parte de la propuesta para el programa legislativo del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Rodríguez destacó que impulsarán leyes importantes como la del emprendimiento que acompañe la Ley Antibloqueo, para fortalecer la inversión, para que pequeños y medianos empresarios puedan involucrarse; la Ley de Economía Digital, así como instrumentos que protejan con profundidad a la mujer venezolana, nunca más un feminicidio en Venezuela.

“Creo que esta elección traerá la paz, el mensaje más importante que daremos al mundo es que las sanciones son ilegales y estoy seguro de que será escuchado”, añadió.

Precisó que Venezuela ya ha iniciado mecanismos para sortear los bloqueos que darán resultados los primeros meses de 2021.

“Hay otro elemento y es que Venezuela tiene que abandonar su economía de puertos y empezar a producir los alimentos que consume y medicamentos que necesitan y en el caso de la gasolina hay un hecho real. A Venezuela le ingresaban 54 mil millones de dólares anuales por concepto de la renta petrolera, al día de hoy se han recibido menos de 500 millones de dólares este 2020, es un evento casi milagroso porque los pocos recursos se han dispuesto para las grandes mayorías”, enfatizó.

Por último, reveló que Venezuela con muchísima dificultad reparó sus refinerías y compró en secreto insumos porque la administración Trump prohibió la compra de repuestos necesarios, “al día de hoy podemos decir que hay una recuperación total de al menos la refinación de gasolina necesaria para el consumo de toda la población”.

“No solo nos enfrentamos a un bloqueo, también hay ineficiencia dentro de las industrias petroleras que tienen que ser expulsados para que se pueda cumplir con el objetivo”, concluyó.