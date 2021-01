«Tenga la seguridad señor presidente, que esta acción no será olvidada por el pueblo brasileño«, escribió Lula en su carta a Maduro y haciendo referencia al envío de oxígeno hospitalario hecho por Venezuela.

«Ese gesto de solidaridad, es una lección para que los países aprendan a convivir democráticamente en la adversidad», precisó Da Silva.

El ex-presidente también resaltó que es sólo el pueblo veneziolano el que puede juzgar la gestión de su gobierno y «que aquellos que reconocieron a un impostor como presidente, deben ahora tener la misma grandeza que el señor tuvo en relación a Brasil (Nicolás Maduro), y reconocer a su excelencia como el único presidente de Venezuela.

A continuación la carta íntegra:

Prezado Presidente Nicolás Maduro,

Quero agradecer o gesto de solidariedade e a grandeza política que vossa excelência teve ao ser solidário com o povo de Manaus, na crise por falta de oxigênio hospitalar, resultado da ausência de responsabilidade do governo no nosso país.

O seu gesto prova que é possível fazer política sem ódio.

Tenha certeza, senhor presidente, que essa ação não será esquecida pelo povo brasileiro. E tão logo conquistemos a democracia de volta para o Brasil iremos restabelecer relações políticas civilizatórias com o governo e o povo irmão da Venezuela. Seu país sempre foi um grande parceiro do Brasil durante o meu governo, no governo da presidenta Dilma e também durante outras administrações.

Fica, com esse gesto de solidariedade, a lição para os países aprenderem a conviver democraticamente na adversidade.

O povo da Venezuela e somente ele, pode julgar o governo venezuelano. E todos aqueles que reconheceram um impostor como presidente devem agora ter a mesma grandeza que o senhor teve em relação ao Brasil e reconhecer vossa excelência como o único e legítimo presidente da Venezuela.

Um abraço do seu amigo,

Luiz Inácio Lula da Silva