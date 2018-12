Logan Durán fue la primera selección del Draft

El derecho Logan Durán, abridor de Águilas del Zulia, fue la primera selección del Draft de Adiciones y Sustituciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, previo a la primera ronda de playoffs de la temporada 2018-2019.

El tirador dominicano fue tomado por Navegantes del Magallanes, líder de la ronda eliminatoria.

Así se llevó a cabo el sorteo:

ADICIONES

Navegantes del Magallanes: Logan Durán (LD, Águilas) Cardenales de Lara: Alí Castillo (INF, Águilas) Leones del Caracas: César Jiménez (LZ, Águilas) Tigres de Aragua: Humberto Arteaga (INF, Águilas) Bravos de Margarita: David Kubiak (LD, Tiburones) Caribes de Anzoátegui: Elvis Araujo (LZ, Águilas)

SUSTITUCIONES

Navegantes del Magallanes: Alex Romero (OF, Águilas) toma el lugar de Alfredo Marte (OF) Cardenales de Lara: Herlis Rodríguez (OF, Águilas) toma el lugar de José Valdez (LD) Leones del Caracas: Pasó Tigres de Aragua: Julio Pinto (LD, Tiburones) toma el lugar de Nick Pasquale (LD) Bravos de Margarita: Frankie De La Cruz (LD, Águilas) toma el lugar de Arik Sikula (LD) Caribes de Anzoátegui: Gregory Infante (LD, Tiburones) toma el lugar de Zech Zinicola (LD)

ROSTER

El roster semanal subirá de 32 a 33 jugadores, mientras que el cupo de importados ahora es de ocho (8) en lugar de seis por la adición. El 3 de enero los equipos deben entregar su nómina activa para la primera ronda de playoffs, antes de las 4:00 pm.

SERIES

Las series de la primera vuelta de los playoffs comenzarán el 3 de enero, a partir de las 7:00 pm, en Valencia (Caribes vs Magallanes) y en Barquisimeto (Bravos vs Cardenales), mientras que en Caracas (Tigres vs Leones) se jugará desde las 6:00 pm. Los enfrentamientos serán al mejor de siete encuentros con descansos de un día después de los juegos 2 y 5, de ser necesario.