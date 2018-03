Lo que nunca debes hacer después de ejercitarte

Bien, has conseguido levantarte del sofá para ir al gym y tras dos horas ahí metido sales triunfante, creyendo que ya has cumplido por hoy, ¡enhorabuena!. Lo que tal vez no sabes es que tu entrenamiento no se queda en las máquinas: hay algunos errores que puedes cometer después de hacer deporte que reducirán los efectos positivos del ejercicio.