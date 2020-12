Llevaremos la voz del pueblo de Nueva Esparta a la Asamblea Nacional

En un ambiente pleno de alegría y compromiso revolucionario los 12 candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar por Nueva Esparta a la Asamblea Nacional cerraron la campaña electoral junto al vicepresidente del PSUV, Edwin Rojas, las mujeres, la juventud, los trabajadores, los jefes de UBCH, líderes de comunidad y jefes de calle, desde el gimnasio Verde Rojas en La Asunción, capital del estado insular, señala nota de Prensa del PSUV NE.

Durante el multitudinario evento, el candidato principal de la lista y jefe del comando de campaña “Darío Vivas”, Dante Rivas, resaltó que los abanderados de la revolución están comprometidos en llevar la voz de Nueva Esparta la Asamblea Nacional, para impulsar leyes que permitan la recuperación económica, la optimización de los servicios básicos y seguir garantizando la protección social del pueblo.

“Esta ha sido una campaña de amor, ha sido grandiosa porque ustedes han dado el todo por el todo para conquistar una gran victoria este 6 de diciembre. Nos hemos desplegado por todos los municipios llevando mensajes de esperanza, convencidos de que vamos a recuperar la Asamblea para sacar a los apátridas culpables de todos los desmanes que está pasando nuestro pueblo e impulsar leyes para la protección social, para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores”, manifestó Rivas.

Asimismo, destacó la relevancia de votar masivamente este domingo.

“La oposición ha convertido esta elección en un plebiscito, y nuestro presidente Nicolás Maduro ha aceptado el reto porque es un hombre valiente que cree en el pueblo y nosotros leales a Chávez y a la Revolución vamos a acompañar a nuestro Presidente y obtendremos una victoria contundente”.

El vicepresidente de la tolda roja para los estados Sucre y Nueva Esparta, Edwin Rojas, felicitó al pueblo chavista de la entidad insular por la extraordinaria campaña que realizaron y recalcó que este despliegue debe traducirse en votos para garantizar la victoria en los venideros comicios.

“Hoy cerramos una campaña muy especial, una de las más duras que hemos vivido, por eso hemos venido acá para decirles que nos sentimos orgullos de la gran campaña que han hecho, ahora todo ese trabajo acumulado hay que conducirlo a una gran victoria”, expresó Rojas.

Enfatizó en la necesidad de rescatar la Asamblea Nacional para acabar con toda la crueldad de la derecha apátrida.

“Que de bueno le ha traído la Asamblea Nacional en Margarita, no nos vamos a calar 5 años de tragedia económica. Este pueblo no podrá resistir 5 años más de problemas con los servicios porque nos tienen bloqueados nuestros recursos. Una de las funciones que estos diputados van a cumplir es buscar que nos devuelvan nuestros recursos y se abrirán los caminos de esperanza con una Asamblea Nacional que quiera a este país, que no sea vendepatria y arrastrada como la que encabezó Juan Guaidó”.