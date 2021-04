Llegó la antorcha Libertaria a Carabobo

Como parte de los preparativos para la conmemoración del Bicentenario de la batalla de Carabobo, en las inmediaciones del túnel la cabrera en el municipio Diego Ibarra de la entidad regional fue entregada la antorcha libertaria, la cual continúa su recorrido por todo el país.

El gobernador del estado Rafael Lacava fue el encargado de recibir el fuego perenne de parte de su homologo del estado Aragua Marcos Torres los cuales estaban acompañados por el alto mando militar, diputados y alcaldes bolivarianos.

“Hoy recibimos la antorcha bicentenaria, la antorcha bolivariana, la antorcha de Carabobo, de la batalla de Carabobo, llega la antorcha a este suelo de libertades, cargada de un gran significado libertario, de defensa de la patria, sobre todo hoy cuando la patria al igual que hace 200 años, está amenazada”, dijo el gobernador.

En este contexto comparó los sucesos de hace 200 años en la luchas independentista con los que que se viven actualmente en el país pues a su juicio todavía hay en el país acohólitos al servicio de los intereses imperiales.

“Esos traidores a la patria al igual que hace 200 años siguen vivos porque son herederos de la traición, son herederos del entreguismo, de no querer este suelo y de no defender un legado de miles de personas que ofrendaron su vida para llegar a dónde hoy hemos llegado, sepa el mundo entero que aquí hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha estado siempre del lado de la soberanía y de la independencia, pero hoy cuenta con pueblo moralizado” enfatizó el gobernador.

El legado del comandante Chávez

Rafael Lacava recordó que uno de los principios que motivaron al pueblo a unirse fue el amor patrio que incentivó el comandante Chávez y a la gesta independentista que encabezó el Libertador Simón Bolívar.

“Hoy tenemos a millones y millones de venezolanos que gracias al comandante Chávez aprendieron amar esta tierra y que no están dispuesto, y no estamos dispuestos a que aquí se vuelva convertir esta tierra en colonia de nadie (…)esa antorcha le dice a los enemigos de la patria que nos van a tener que matar a todos para poder tener algún tipo de injerencia en este suelo sagrado, no va habrá nada ni nadie que pueda con la fuerza del pueblo venezolano.

Por último el gobernador Rafael Lacava manifestó su lealtad al proyecto bolivariano que promulgó el comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro dónde manifestó que siempre estará comprometido con la defensa de la patria.

Señor presidente dela República Nicolás Maduro, sepa usted que en esta tierra de Carabobo, estaremos no solo siempre a su lado y al lado de Chávez, estaremos siempre para defender esta patria, para defender el legado, con el trabajo, la lealtad , la honestidad, siempre al servio del pueblo de Venezuela”, afirmó Rafael Lacava.