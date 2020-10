Ley Antibloqueo busca avanzar en esquemas de negocios petroleros

El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, Julio García Zerpa, explicó los beneficios que generará la Ley Antibloqueo que será aprobada en los próximos días, tras el debate que se mantiene por parte de los constituyentes.



En primera instancia, señaló que a través de esta normativa legal, se podrá avanzar en la ejecución de novedosos esquemas de negocios petroleros, que redundará en felicidad para la población ya que generará una mejor calidad de vida de la misma



Recordó que Venezuela tiene más de un siglo teniendo en la explotación petrolera, su principal ingreso económico, lo cual no variará en las siguientes décadas.



Aclaró el constituyente tachirense, que estas acciones no significan que habrá pérdida de la soberanía del país sobre Pdvsa, ya que eso en ningún momento se ha planteado.



“Se buscará la flexibilización de algunos esquemas, sin violar la Constitución Nacional, ya que el artículo 303 permite esto, sin perder nuestra soberanía sobre Pdvsa y sobre nuestro recurso, en este caso, el petrolero”, señaló.



El aspirante a la Asamblea Nacional por el circuito 4 del Táchira, afirmó además, que la Ley Antibloqueo es necesaria para apuntalar la inversión en servicios públicos y en áreas destinadas para el desarrollo económico.



“Tenemos que buscar herramientas no convencionales, distintas porque el estamento jurídico no está preparado, de hecho, en ningún país del mundo, para resistir los embates de un bloqueo que va contra la economía, el Estado y contra el pueblo”, refirió.



García Zerpa reiteró que la Ley Antibloqueo proveerá poderes excepcionales al presidente Nicolás Maduro para confrontar las dificultades ocasionadas el cerco financiero promovido desde Estados Unidos.



“Para nadie es un secreto que Venezuela atraviesa un bloqueo criminal que no tiene cabida dentro del derecho internacional público”, añadió.



Control del oro en Londres



El joven constituyente también emitió su opinión referente al fallo del Tribunal de Apelaciones de Londres, mediante el cual anuló el control de Juan Guaidó, sobre el oro de Venezuela depositado en el Reino Unido.



Al respecto, dijo que evidencia de manera tajante, la deslegitimación del Banco de Inglaterra al gobierno virtual de Guaidó y reconoce que no puede disponer de esos recursos, debido a que no está autorizado por las leyes nacionales, para asumir roles político ni administrativo del erario nacional.



Del mismo modo, manifestó que Venezuela estaba pidiendo que los recursos fuesen asignados a la ONU a través de la Organización Panamericana de la Salud, para atender las emergencias ocasionadas por la pandemia de la COVID-19.



“Nuestro objetivo es el de disponer recursos que son de la nación, para la atención de la emergencia humanitaria producto de la pandemia”, concluyó.