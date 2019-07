Las emociones negativas pueden causar diversas enfermedades

La medicina natural es definida en el portal web “GeoSalud” “como un concepto amplio que permitirá tratar una gran variedad de curas complementarias y alternativas, incluyendo: tratamientos con hierbas, suplementos dietéticos, homeopatía, acupuntura, terapia neural, biomagnetismo, dígito puntura entre otras.

Muchos de los expertos en esta área, exponen que la teoría del poder curativo de la naturaleza, comenzó alrededor de los siglos IV y V antes del Cristo (A.C) y fue descrito por seguidores de Hipócrates y Galeno entre los años 460 y 200 A.C.

La teoría sostiene que la naturaleza dota al organismo humano con poderes internos para restaurar a sí mismo la salud.

Un concepto más moderno, elaborado por el Dr. Henry Lindlahr, establece que la enfermedad es causada por la desviación de las leyes de la naturaleza.

“La enfermedad, por sí misma, es una evidencia del intento del organismo por intentar corregir la situación retornando el organismo a su estado natural, es decir a la homeostasis con su ambiente”, señaló Lindlahr.

Otro elemento importante en este tipo de especialidad, es el principio del tratamiento de la persona total. Por ello, es fundamental resaltar la labor en este caso del naturópata, que Wikipedia conceptualiza, como experto de la variedad de técnicas que se engloban bajo la denominación de medicina alternativa.

Su objetivo es estimular la capacidad curativa innata del organismo y facilitar sus mecanismos de equilibrio para alcanzar un buen estado de salud y promover el principio de no hacer daño.

Para conseguirlo, se requieren cambios en el estilo de vida y la nutrición. Se emplean una amplia variedad de productos naturales, técnicas y procedimientos, principalmente suplementos nutricionales, terapia herbal, manipulación, ejercicios físicos y masaje de las articulaciones.

Es una de las terapias naturales más comúnmente usadas en Europa, aunque en estos tiempos de guerra económica, es una excelente alternativa y un paliativo para tratar distintas patologías en Venezuela, especialmente en Carabobo.

Armando Bastidas, especialista en medicina natural, con más de 30 años de experiencia, es egresado del instituto de estudios superiores Vánder.

Tiene estudios de medicina cuántica y regenerativa además den biomagnetismo. Agrega que en el mundo de los métodos curativos convergen no solamente los productos herbarios.

Por regla general, señala Bastidas, cuando siempre se habla de la naturopatía, “la gente los asocia primeramente con la medicina herbolaria, cuando realmente no solo se tiene competencia en productos herbarios, sino también en el área de las terapias manuales, energéticas, la homeopatía, la medicina cuántica, y en el área de diagnóstico como lo es el iridio logia”.

El ser humano es energía

Entre otras alternativas existen la musicoterapia, la cromoterapia que benefician directamente a los consultantes.

Para Bastidas el ser humano es un todo repleto de complejidad.

“El ser humano no está divido en secciones, o sea no podemos trabajar por secciones, sino que se debe hacer de manera global holística e integral. Entonces desde ese punto de vista, tenemos que recordar que el paciente no solamente es carne y hueso, sino que también es energía”, acotó.

“Por eso hay que tener en cuenta lo que es la parte energética, espiritual y emocional, el ambiente en el que vive que es muy importante. Hasta hace poco, los pensamientos forman una parte impresionante de cómo impacta la salud”.

Explica que hace años atrás, cuando se referían a que las emociones, tenían un efecto negativo o positivo en la salud, la gente no estaba tan al tanto como lo es ahora.

Actualmente se conoce que “los neuroreceptores que se forman en el área del tálamo, tienen una influencia directa, entonces dependiendo el tipo de emoción con las que son creadas, atacan o benefician al organismo”.

Las emociones influyen en la salud

Reitera el naturista, que si son neuroreceptores creados por celos, discordias, odio, intransigencia, entonces ese tipo de sentimientos, crea uno que va atacar a las células sanas y va atacar el sistema inmunológico.

“En lo personal tengo un hogar, donde persevera la parte de la fidelidad, y realmente la paz que eso brinda, no tiene precio, vivir en un ambiente donde tiene estabilidad emocional con tu pareja, te da muchos beneficios y nos otorga salud definitivamente”, aseguró.

En caso contrario, detalló Bastidas, “las infidelidades, traen enfermedades a nivel energético, puede desarrollar diabetes entre otras patologías. Ya que a nivel orgánico, estás contrayendo las suprarrenales, que son las glándulas encargadas de la emociones, y teniendo en cuenta que la diabetes es producida por un problema emocional que induce al páncreas a producir más insulina de las que necesita”.

Debido a que la función normal de este órgano, viene con un cupo limitado de insulina, las emociones negativas “crean un hiperinsulinismo, que puede terminar en una diabetes y eso puede ser una consecuencias de las infidelidades como parte emocional de las patologías”, añadió.

“Lo que vive una persona infiel, imagino que no debe ser muy bueno. La presión de que lo descubran, de perder a la persona que tiene a su lado, eso energéticamente puede crear problemas de salud”.

A nivel cuántico, causa un problema sobre el séptimo generador, que se encuentra ubicado en los genitales, causa una implosión en el generador de energía roja o térmica, que comienza a tener incidencia sobre unos órganos para los cuales no fue creado, concluye el especialista.