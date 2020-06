Lacava: Mesa de Diálogo del sector transporte prevé garantizar derechos mínimos del pueblo carabobeño

En el marco del proceso de Diálogo Regional, el gobernador Rafael Lacava encabezó una jornada de trabajo con representantes del sector Transporte en la región, quienes presentaron diversos planteamientos y posibles soluciones, a fin de optimizar el servicio del transporte público y avanzar en la recuperación del parque automotor en la entidad.

El encuentro se desarrolló en el salón Los Tacariguas del Capitolio de Valencia, contó con la participación de los miembros del Sindicato Nacional de Transporte, así como de representantes sindicales del sector transporte en Carabobo, voceros de Fontur, INTT, además de directores y coordinadores de los Frente de Batalla Socialista, que hacen vida en los municipios de la región carabobeña.

Al cierre de la reunión, el gobernador Rafael Lacava, expresó su satisfacción y agradecimiento con los transportistas carabobeños, por formar parte de las Mesas de Diálogo Regional, donde convergen propuestas e ideas para ofrecer soluciones al pueblo cabrialense.

“Hoy hemos seguido con esta permanente forma de entendernos y de escucharnos en Carabobo, la Mesa de Diálogo, que está dando grandes resultados para el pueblo. Hoy, debatimos con la Mesa del Transporte, una cantidad de sugerencias que los propios transportistas le están dando al Gobierno, propuestas interesantes en torno al combustible, rutas, así como lo que tiene que ver con la seguridad para el transporte y el trato a los usuarios”, manifestó.

Propuestas

Elmandatario regional, destacó que las principales propuestas discutidas con los transportistas tienen como objetivo “garantizar derechos mínimos al pueblo de Carabobo y que puedan implementarse propuestas innovadoras que mejoren en su cotidianidad. Me voy de aquí muy contento, satisfecho y orgulloso de que tanta gente esté dispuesta a sentarse a plantear ideas; a criticar, a ser criticado, a escuchar y a proponer”.

“Esto es un escenario de puntos comunes que muchos carabobeños, tenemos y que no queremos perder la oportunidad para avanzar y hacer crecer al estado Carabobo. Creo que a partir de este momento vamos a tener herramientas que antes no teníamos, porque muchísima gente tiene ideas valiosas, por eso es que yo sigo insistiendo en que la gente venga a sentarse en este diálogo, que no tiene ninguna agenda oculta y no tiene otro propósito que mejorar la calidad de vida de los carabobeños”, resaltó Lacava.

Por último, comentó que, “el sector Transporte, es un sector comprometido con el desarrollo del estado y el país, a muchos de ellos les agradezco su valentía, su determinación y por supuesto su dedicación en su trabajo, que es tan necesario para la cotidianidad de todos los venezolanos. Seguimos en Diálogo, diálogo y más diálogo, así que ha escucharse todo Carabobo”.

Transportistas en Diálogo permanente

Por su parte, José Betancourt, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Venezuela y del Órgano Superior Nacional aseguró que “el Gobernador escuchó a cada una de las partes representadas por los transportistas y el Comité de Usuarios, acordándose realizar una Mesa de Diálogo permanente del sector, la cual estará presidida por Gilberto Ceballos conjuntamente con el Comandante de la ZODI Carabobo, G/D José Antonio Murga Baptista, donde se podrán canalizar las diferentes problemáticas”, refirió.

El líder sindical, resaltó la importancia de este encuentro para el gremio de transportistas, “creo que el Gobernador es el primero que se reúne con el sector Transporte en el país y esto ratifica su compromiso con los transportistas y con el pueblo del estado Carabobo”, sostuvo.

Finalmente, precisó que por instrucciones del presidente de la República, “tenemos 90 días para discutir todos los temas que guardan relación con el transporte, estamos hablando de la modernización del parque automotor, considerando que hay una lista de 20 repuestos de primera necesidad que requiere la flota de vehículos, que deben ser subsidiados o llegar a un consenso definitivo para garantizar la operatividad del transporte”, concluyó.