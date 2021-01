En las últimas semanas se ha puesto de moda el trasnocho político. El presidente Nicolás Maduro ha convertido en tendencia la expresión «izquierda trasnochada», lo que no deja de ser incómodo, sarcástico o gracioso (según quien lo mire) si se tiene en cuenta que la derecha (tanto la despierta como la dormida) ha considerado -no ahora, sino siempre- al chavismo en su totalidad como eso mismo, una izquierda que pasó mala noche.

He hecho un esfuerzo de memoria y he llegado a la conclusión preliminar de que zaherir a la izquierda con eso del trasnocho es una costumbre que implantaron los adecos de los años 70, aunque tal vez haya sido un invento previo del mismo autor del hampoducto y las multisápidas: Rómulo Betancourt, padre de la democracia bipartidista y de varios otros engendros (me refiero a los lingüísticos).

[Es muy posible que Betancourt pariera esa frase también, pues fue marxista en los años 30, cuando firmó el Plan de Barranquilla, y luego un renegado anticomunista, favorito de los gringos en el patio trasero, pero eso escapa de mi revisión a pura memoria].

A partir de los 70, el apelativo de izquierda trasnochada se les asignó más que nada a los partidos que no se acogieron tempranamente a la política de pacificación que inició Rafael Caldera. Desde entonces, se vincula el trasnocho con el empeño en seguir adelante con un proyecto ya fracasado: hacer la revolución a la manera cubana, es decir, conquistando a las masas campesinas para una insurrección con fusiles en contra del statu quo.