En 2018, el ala moderada-taimada estaba jugando para los dos equipos. Por un lado, participaba en conversaciones con representantes del gobierno y mediadores en República Dominicana. Por el otro se mantenía a la expectativa para eyectarse cuando, desde EEUU, les dieran la orden. Así lo hicieron casi todos, salvo el grupo de dirigentes que, desde entonces, ha mantenido una postura coherente. A menos que en el futuro demuestren lo contrario, puede decirse que forman un nuevo sector opositor, moderado a secas.

En 2019, nuevamente los niños terribles tomaron por asalto el timón y se lanzaron a la aventura del gobierno encargado, guapos y apoyados por Donald Trump. El ala moderada-taimada le hizo honor a su segundo apelativo: taimadamente se mantuvo en terrenos ambiguos, apoyando no solo el disparate en sí del gobierno paralelo, sino también sus temerarias ejecutorias: el concierto-invasión de Cúcuta; los atentados y sabotajes que condujeron a los apagones nacionales; el intento de golpe de Estado del 30 de abril; el robo descarado de activos, empresas, dinero y oro del Estado venezolano en otros países. Incluso, algunos señores muy moderado-taimados, como el acciondemocratista Edgar Zambrano, hasta se aparecieron personalmente en el lugar de la chambona epopeya del distribuidor Altamira, tras lo cual, como se recordará, terminó siendo privado de libertad junto con su camioneta a pesar de que, ella sí, la pobre, era inocente.

¿Usted escuchó o leyó declaraciones de algún moderado-taimado repudiando actos como el contubernio de Guaidó con los narcoparamilitares de Los Rastrojos o la referida asonada, que pudo haber causado una matanza de grandes proporciones? Yo no lo recuerdo. Si alguno lo hizo, le adelanto mis disculpas.

Algún defensor de los moderado-taimados podría decir que se comportaron así hasta el año pasado, es decir, que le dieron un compás de espera a Guaidó y sus amigos y luego cambiaron de traje. Pero eso no concuerda con los hechos, pues muy pocos de ellos fueron lo suficientemente contundentes ante eventos tan recientes como la fallida invasión de los mercenarios, que ameritaba una repulsa enérgica y sin medias tintas.

El ciclo de la oposición moderada-taimada saliendo de su conveniente ostracismo para declararse inocente está en estos momentos en uno de sus momentos más característicos. Ahora, fresco como una lechuga, Capriles toma la voz cantante (digital) y dice que él no tuvo nada que ver en esa ristra de errores, delitos, despropósitos y ridiculeces. Puede ser cierto, pues la cabeza loca detrás de todo eso era la de su adversario interno en la derecha sifrina, Leopoldo López. Pero, vamos a ver: ¿no podía haber marcado distancia, por ejemplo, de lo que ahora llamó “el golpe platanero”, no digamos el mismo día de los hechos (no le pidamos tanta determinación), pero al menos dos o tres meses después? Está claro que de haberlo hecho así, hoy su postura sería mucho más coherente.

El niño que es llorón

La conducta ambivalente y oportunista de los opositores moderado-taimados ha recibido un refuerzo constante por la política de diálogo y perdón que ha caracterizado a los gobiernos del comandante Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro. Parafraseando el dicho popular, podría afirmarse que “los niños que son peleones y la mamá que los indulta”. Casi todos los políticos del ala pirómana (con excepciones notables como María Corina Machado) han sido encausados judicialmente por los delitos perpetrados en contra de la paz pública. Muchos de ellos han sido detenidos (en este caso, con excepciones significativas, como la de Juan Guaidó), y buena parte de los procesados han sido privados de libertad. Pero casi todos han sido beneficiados con algún tipo de medidas sustitutivas de la prisión (la casa por cárcel es la reina, y la antesala de las fugas) o con indultos como el que acaba de decretarse.

Sabiendo que el gobierno tiene esa tendencia al perdón, los violentos habituales se atreven a ejecutar actos violentos y a reincidir en ellos. Y los supuestamente moderados persisten en su política guabinosa, de apoyar esas iniciativas anticonstitucionales mientras parecen encaminadas a cristalizar, y salirse luego del paquete, cuando ya son insostenibles.