Como ocurre con casi todo en el mundo, las crisis migratorias pueden tener buena o mala prensa, según los intereses de los dueños de los medios de comunicación más influyentes, que son los mismos dueños del resto del mundo (el complejo industrial-militar-financiero-digital), los auténticos amos del planeta.

El papel de la maquinaria mediática no es complementario: es esencial, medular, crucial, fundamental, primordial… como se le quiera decir. Si los medios no quieren, no hay crisis migratoria; y si los medios quieren, se monta una crisis y se le endilgan calificativos como “la más grave de América Latina en 50 años” o “la peor del mundo desde tiempos bíblicos”.