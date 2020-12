La izquierda de la derecha

La lista de tránsfugas da para tomos enciclopédicos. Es ya trivial y más aburre que indigna. La Revolución Bolivariana ha sido fecunda en deserciones. Ahí está esa clientela haciendo el ridículo en una derecha que la desprecia porque es despreciable, a pesar de cuánto rinde. La burguesía no perdona, sobre todo a quienes le sirven. Es sensato desconfiar de desleales.

No es que la derecha no genere cuadros sino que quienes vienen del lado izquierdo aportan la ñapa de conocer cómo opera el movimiento popular para combatirlo con más ganancia. Porque no es que cambian de enfoque y matizan criterios sino que en la derecha profesan el mismo nerviosismo que antes del salto. Hay izquierdistas que no conocen la moderación ni cuando brincan para la derecha. Stalinistas aquí, neoliberales allá, extravagantes siempre. Histeria.