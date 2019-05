La Isla de Coche lleva tres años sin el servicio de transporte marítimo de Conferry

Tres años lleva la Isla de Coche, municipio bolivariano Felipe Villalba, sin el servicio de transporte marítimo desde que la empresa Conferry realizó la paralización del ferri María Libre por fallas en el motor, así lo señaló el alcalde de esta jurisdicción, Freddy Serrano.

Serrano refirió que desde el año 2016 la embarcación se encuentra paralizada en el muelle de Punta de Piedras en completo estado de deterioro, por lo que durante estos tres años le ha tocado difícil al pueblo cochense, ya que dependen del tiempo de la empresa privada Navibus, para trasladar los alimentos, el servicios de gas doméstico, gasolina, gasoil, agua potable, materiales de construcción y de cualquier otro tipo de maquinarias.

El alcalde indicó que en un principio el cese del servicio se debió a la falla de un motor. “Nos encargamos de conseguir el motor a través de PDVSA en la ciudad de Cumaná, pero no hubo disposición del transporte acuático para irlo a retirar y ahora la preocupación es que sumado a eso, el casco del ferri se encuentra totalmente oxidado”.

“Todas las críticas recaen en nosotros como gobierno municipal, pero quisiera que comprendieran que no somos nosotros los que gerenciamos en la empresa Conferry, pero como lo he dicho en otras ocasiones, sí me siento responsable y corresponsable de todo lo que ocurra en el único municipio isla que tiene toda Venezuela, porque nos duele el pueblo de Coche”, expresó el mandatario local.

El burgomaestre aseguró que hasta la fecha la empresa no ha buscado ningún tipo de acercamiento y ni mucho menos una respuesta ante la problemática demandada, por lo que no se cansará de insistir y seguirá haciendo público el llamado a Conferry, hasta ser escuchado y devolverle a los cochenses este beneficio que tanto anhelan.