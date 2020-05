La falta de besos puede generar estas enfermedades

Cuando estamos en una relación sentimental tratamos de mostrar todo el afecto que sea necesario, más que todo con besos, debido a que esto expresa nuestro amor por la otra persona. ¿Pero qué pasa cuándo faltan los besos?.

Un estudio revela que un beso puede ayudarnos a liberar hormonas que activan tus sentidos y generan felicidad.

La especialista en relaciones de parejas, a Cultura Colectiva, Sylvia de Bejar, manifiesta que las personas que besan por las mañanas rinden mejor en sus actividades del día a día. Además cuentan cuentan con un mejor estado de ánimo para superar cualquier disgusto.

Ayuda a evitar enfermedades

Mientras más besamos ayudamos a evitar la sensación de frialdad y tristeza, lo que puede provocar una depresión.

Los besos tendrán que esperar

Francisco Peinado Ibarra, jefe de Servicio de Urología del Complejo hospitalario Ruber Juan Bravo, en Madrid, España, detalló que «no hay evidencias» de que el COVID-19 esté presente en el semen o los fluidos vaginales. En cualquier caso, apuesta por evitar los besos durante las relaciones sexuales.

Aunque se ha evidenciado que el virus se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotitas respiratorias de una persona infectada cuando tose, estornuda o habla muy cerca. Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que están cerca o posiblemente ser inhaladas en los pulmones.

«El beso es una práctica muy común durante el coito, y el virus se transmitirá a través de la saliva. Besarse con alguien es, lógicamente, lo más arriesgado«, explicó el doctor.

Por otro lado, el doctor expresa que no tener contacto físico no significa que no podamos demostrar que queremos a la otra persona. Podemos llenarla de cariño con bonitas palabras y actos que la sorprendan.

«Es un buen momento para fortalecer las relaciones en estos tiempos tan inciertos», afirma el médico.