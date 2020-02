La ciudad de las guacamayas está en Venezuela

Reponemos para nuestros lectores una entrevista publicada el 8 de mayo de 2014 por el Correo del Orinoco al conservacionista David Ascanio, pertinente para concientizar a la población sobre el tratamiento correcto a estas aves pertenecientes a la familia de los psitácidos (Psittacidae), con hábitat permanente en la ciudad de Caracas.

Hacemos mención a esta entrevista, a propósito de que el entrenador de farándula y opositor, Richard Linares, mantiene dos guacamayas en cautiverio alegando que unas supuestas autoridades militares le "donaron" estas especies, dándole patente de corso para utilizarlas a su conveniencia.

"Debemos entender que las guacamayas son más felices libres. Si están en Caracas, y están volando, es porque son felices", afirmó Ascanio.

Conocer a Venezuela es apasionante y en esta oportunidad las guacamayas (los psitácidos) son las protagonistas de esta tierra de gracia. Estas aves, que se caracterizan por su colorido plumaje y ruidosa vocalización, hacen de Caracas un destino único en el mundo.

El conservacionista David Ascanio, quien desde hace tres décadas es guía profesional para la observación de aves nos narra su interés por los seres alados, el cual surgió cuando apenas era un niño de 11 años de edad, desde entonces supo que esta actividad determinaría el rumbo de su vida.

Entre su vasta experiencia cuenta sus investigaciones como asociado de la Colección Ornitológica Phelps, moderador del programa AvesVenezuela.net y coautor, junto a sus dos hijos, del libro Cantos de Aves (2008); además de preparar, actualmente, la Guía de las Aves de Venezuela.

David, ¿cómo define a las guacamayas?

Las guacamayas son un grupo de aves dentro de una familia que se llama los psitácidos (Psittacidae), que engloba guacamayas, cotorras, pericos, periquitos y loros. Es un grupo que tiene una alta capacidad de adaptación a las ciudades. Casi todas las grandes capitales del planeta tienen una o dos especies de guacamayas.

Es un grupo de aves con una vocalización muy fuerte y plumaje muy colorido, que va desde amarillo, azul, rojo o verde. Aunque hay guacamayas tan pequeñas que pueden llegar a parecer un perico, por ejemplo, en el caso de Caracas hay una guacamaya que se llama Maracaná (Ara severa), que es absolutamente verde y tiene la cara desnuda.

¿Es verdad que están en parejas para toda la vida?

Se dice de las guacamayas que son aves que hacen pareja de por vida, por eso a veces las vemos en pareja o en grandes grupos, y esto tiene que ver con el periodo reproductivo, que empieza en el mes de mayo.

Lo que limita al número de individuos es el número de nidos, eso quiere decir que no todas las parejas se van a reproducir. Lo que hace de Caracas un lugar especial para las guacamayas es que tenemos más nidos naturales disponibles que los que existen en un área silvestre.

¿Cuántas especies de Guacamayas habitan en nuestro país?

En Venezuela hay los guacamayos: Bandera (Ara macao), Rojo (Ara chloroptera), Militar o Verde (Ara militaris), Enano o de Hombros Rojos (Diopsittaca nobilis), de Barriga Roja (Orthopsittaca manilata), Maracaná (Ara severa) y, Azul y Amarillo (Ara ararauna); tenemos siete especies. En la ciudad de Caracas tenemos los guacamayos: Rojo, Bandera, Maracaná y, Azul y Amarillo; cuatro especies.

¿Cuál es su opinión sobre la campaña que realiza el Ministerio del Poder Popular para el Turismo “Caracas, la ciudad de las guacamayas”?

De todas las capitales de los países del planeta, Caracas es la que alberga mayor cantidad de especies de psitácidos: 15 especies. Inclusive hay una especie introducida o exótica, que es el Perico Acollarado, que se reproduce dentro del Parque del Este (Parque Generalísimo Francisco de Miranda). Tenemos siete especies de pericos y periquitos; cuatro especies de guacamayas; dos especies de loros; y dos especies de cotorras.

La importancia que esto tiene es por el concepto de conservación, por recordarnos que somos parte de un entorno; pero también desde el punto de vista turístico guarda una gran importancia, porque resulta que no existe otro lugar en el planeta donde uno pueda ir y en una visita de 2 ó 3 horas poder observar más de diez especies de psitácidos. Es impresionante que Caracas tenga este atractivo que no lo tiene ninguna otra capital del planeta.

¿Qué debemos hacer, y qué no, ante el encuentro con guacamayas?

La capacidad que tienen todas las aves de esta familia de adaptarse a zonas urbanas hace que los ciudadanos se acostumbren a la presencia de ellas. Una de las ventajas es que nos recuerdan conceptos como libertad, alegría y fidelidad.

¿Qué hacer? Sencillamente dejarlas convivir, aceptarlas como parte de nuestro entorno y de la vida que tenemos en la ciudad. Lo que debemos evitar es atraparlas y comprar pichones. Hay problemas de saqueos, inclusive están dándose en la ciudad de Caracas: saquean nidos de guacamayas para la venta de pichones. Debemos entender que las guacamayas son más felices libres. Si están en Caracas, y están volando, es porque son felices.

¿Algún dato curioso o anécdota que tenga en relación con las guacamayas?

A mí siempre me habían hablado del laguito del Círculo Militar como un lugar espectacular para ir a ver guacamayas. Cuando yo era chamo este sitio era como prohibido, porque para entrar era complicado. Entonces, el evento de ver tantas guacamayas llegando a un dormidero, como se ve en el laguito, es algo que yo no he visto en ningún otro lugar de Venezuela. ¡Es realmente impresionante!

Lo único que se puede asemejar a ese momento es cuando llegan las guacamayas Bandera a los mangos en los hatos llaneros y uno ve 15 ó 20 que salen volando de repente. Es un evento multidimensional, porque envuelve sonido y color. Si alguien quiere reconciliarse con la vida, y está saturado de Caracas, pues que vaya al laguito del Circulo Militar y eso será suficiente.

Caracas es la ciudad de las guacamayas. ¡Ven a observarlas!