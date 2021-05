De hecho, hace tiempo que son muy pocas las noticias que salen a la luz originalmente publicadas a la antigua, en un medio masivo de comunicación. Ahora cualquiera que tiene una novedad entre manos, va y la pública en su Twitter personal, en tiempo real (como suele decirse) es decir, que da el tubazo sin necesidad de estorbosos licenciados en Comunicación Social.

Eso incluye presidentes, subpresidentes, ministros y demás burócratas o aspirantes a tales; desde el Papa hasta el párroco del pueblo; desde un integrante de la lista de altos delincuentes de Forbes hasta un pran inflado de celebridad a 905 libras por pulgada cuadrada; desde un gran artista hasta un cantante de pacotilla (ponga usted los nombres). En fin, todo bicho de uña.

La autoentrevista no es más que un desarrollo de esa tendencia irreversible al autoperiodismo. Quienes antes eran la fuente (protagonistas del hecho noticioso) se han convertido en los gestores e intérpretes directos de la propia información que generan.

Siguiendo la venerable clasificación de los géneros periodísticos (que pronto también quedará extinta) además de sus propias noticias, los personajes públicos y privados se autoentrevistan, como ya se ha visto; se hacen autorreportajes; hacen sus propias encuestas; escriben sus propias crónicas sociales y, por supuesto, se toman montones de selfies.

Entonces, el deslave que arrasa con el periodismo se está llevando también –hace ya rato- a los reporteros gráficos, camarógrafos, diseñadores, publicistas y hasta a los opinadores y columnistas (¡válgame el cielo, no va quedando trabajo!). En el plano político, por ejemplo, desde los líderes grandeligas hasta los irreparablemente majunches pretenden hacer ellos sus propios análisis escritos y hasta sus videítos de comentarios. Estilo tiktoker, le llaman.

Avanzamos así hacia una era nueva, en la que se amalgaman el hágalo usted mismo con la comunicación de masas y surge una nueva versión de la autoayuda, referida al marketing político.

Una colega con muchas horas de vuelo en el periodismo de antes me dice que lo más lamentable es que la culpa de la inminente desaparición de la entrevista periodística (sustituida por la autoentrevista) es, en parte, de los comunicadores, pero no por ser demasiado rudos, sino por no ser constantes en su rudeza o en su falta de ella.