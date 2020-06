La Agroecología es una alternativa sustentable en tiempos de crisis

Ante los múltiples factores negativos de la agricultura convencional, emerge la concepción de la agroecología, que promueve la producción agrícola conservando los recursos naturales elementales de la producción de alimentos tales como el suelo, agua y biodiversidad. Todo según el portal Wikipedia, se conjugan como un solo elemento de sustentabilidad y respeto al planeta tierra.

Aunque en los actuales momentos el país está sumergido en una espiral hiperinflacionario, el venezolano particularmente se las ingenia para salir adelante, pese a las diversas circunstancias económicas, sociales, materiales y de salud que vive la nación y el mundo por efectos del COVID–19.

Eso nunca amilanó el espíritu y los sueños de Jairo Alvarado, guía de montaña, agricultor, educador y ecologista. Así se autodenomina el, también integrante del “Frente Ecológico Regional Aragua - Carabobo”, ubicado en las Bases de Misiones Los Libertadores. “Este trabajador del campo destacó que “Impulsamos la agroecología a través del proyecto del cultivo de uso y aprovechamiento del ajo chino y la cebolleta”.

Como parte de eso “se desarrollan otra clase de cultivos como lo es el tomate Cherry, aji dulce, Yuca, quinchoncho, Maiz, orégano, romero entre otras cosas, que se conjugan o son parte del proyecto central que es de cultivo uso y aprovechamiento de la cebolleta y el ajo chino”, acotó.

Cultivos de mucha trayectoria

Afirmó Alvarado, que estas tierras se destinan al cultivo desde hace 30 años, de la mano del propietario Guillermo Romero, particularmente este proyecto de la cebolleta tiene 6 meses.

Recalca el joven que “a pesar de todo lo que hemos avanzado, sigue siendo incipiente para los sueños que tenemos de sacar productos terminados, como orégano en polvo, romero, las especias que a su vez se conjugan con los encurtidos que se elaboran con las cebolletas (ciboulette) ó cebolla de verdeo y el ajo chino”, refirió.

Cosecha de variada producción en la gastronomía

Detalló Alvarado que en cuanto a la cebolla de verdeo o ciboulette, que se cultiva en estos espacios, las mismas tienen varias presentaciones a nivel de gastronomía, es rico en variedad de elaboración de salsas o aderezos de acompañamientos para aperitivos o entremés, tienes distintas presentaciones verdín con orégano, verdín con albahaca, con romero, un entremés con suero, verdín con ají dulce, entre otra amplia gama de preparación para degustarlo como mejor guste”, aseveró.

Aclaró que estos cultivos inicialmente fue una producción familiar para avanzar en técnicas de agroecología y manejo de los rubros para luego tener un producto final, terminado de calidad con buena técnica artesanal. Por los momentos hay dos técnicos encargados de cultivar la tierra.

Necesidades del Proyecto

El jornalero dijo que tienen necesidades prioritarias para desarrollar mejor este proyecto autosustentable y ecológico.

1-. Requieren de un nuevo sistema de bombeo.

2-. Un sistema de riego más tecnológico que abarque toda la hectárea plantada.

3-. Mangueras de largo alcance, ya que poseen 1 solo tanque entre otras necesidades.

Por su parte, Florencio Olaizola, se denomina un apasionado de la agricultura, quien está desde hace tres años trabajando en el Frente ecológico, Por ser un adulto mayor, la edad no ha sido un impedimento para ser labriego y le agradece a Dios por ello.

Olaizola, señaló que aspira sembrar más, poner productivas las tierras que trabajan porque estuvieron ociosas debido a impedimentos de salud del dueño para hacerlas productivas.

El labrador, haciendo remembranzas en sus inicios con el proyecto, explicó que dialogó con el propietario, para poner productivas las tierras, asegurando que les dio la oportunidad para trabajar.

Agregó que ya se dio la siembra de ají, cebolleta, y pronto se recogerá la cosecha de quinchoncho.

“Desde diciembre hasta junio, sea venido cultivando la cebolleta, reiteró que en total sea trabajado la tierra desde hace 3 años. No me quejo, me apasiona lo que hago, el objetivo final del proyecto es ser autosustentable para la comunidad e impulsarlo comercialmente”, concluyó Olaizola.