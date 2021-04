Se trata de la cancelación de gobernadores de los estados Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente, por no reportar sus gastos de precampaña.

«Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer [27 de abril por la noche] los magistrados, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana; no es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar, supuestamente, un gasto de precampaña (…), se les cancele su registro para participar», dijo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.