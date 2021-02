La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) juramentó este martes a los 10 representantes de la sociedad que junto a 11 diputados del Parlamento integran el Comité de Postulaciones Electorales, que se encargará de nombrar a los nuevos rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La lista seleccionada está integrada por: Carlos Boully, Edgar Martínez, Fernando Rivero Osuna, Carlos Olivero Alcalá, Mercedes Gutiérrez, Jesús González, Mauricio Pérez Reina, José Esteves, José Rafael Fuentes y Soila Milagro Yánez, mientras que por los diputados a la AN la integran: Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, Dessiré Santos Amaral, José Gregorio Correa, Nosliw Rodríguez, Gladys Requena, Didalco Bolívar, Luis José Marcano, Miguel Salazar, José Villarroel, Luis Augusto Romero y Cilia Flores.

Durante la Sesión Ordinaria llevada a cabo este martes en el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, recordó que desde el año 2006 la AN no escogía las autoridades del Consejo Nacional Electoral, por lo que esta juramentación representa un acto histórico para el país.

Recordó que las autoridades que escoja este Comité estarán en el cargo durante siete años en el Poder Electoral.