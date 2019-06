Jugador de Ecuador acusó a 'Bolillo' de mentiroso y salió de la selección

Renato Ibarra, jugador de la selección de Ecuador, dijo este lunes que el entrenador, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, lo expulsó de la Tricolor en la Copa América, luego de que asegurara que colombiano afirmara que se retiró del torneo de común acuerdo con él.

"Él se acercó a mi habitación, me comentó que no me veía bien en los entrenamientos, que estaba un poco amargado, no sé con qué intención dijo esas cosas y él ahí decidió darme de baja, yo nunca abandoné la selección", aseguró el jugador a Mundo Deportivo de Ecuador.

"Yo tampoco voy a estar donde no me quieran tener", agregó el atacante de 28 años.

'Bolillo' Gómez puso en entredicho el domingo que Ibarra estuviera lesionado del tobillo, una supuesta molestia que lo marginó de la caída 2-1 ante y que tras hablar con el jugador habían decidido que se retirara de la Copa América.

"Me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga", apuntó el DT en la rueda de prensa al juego ante Japón.

“El profe ‘Bolillo’ fue a mi habitación, algo que casi nunca hace. Se acercó a mi habitación, entró y me comentó que no me veía bien en los entrenamientos, que me veía amargado. No sé con qué intención dijo eso. Ahí fue cuando decidió darme de baja, yo nunca abandone. Yo tampoco voy a estar dónde no me quieran tener”, dijo al programa ‘El VBAR’, de Caracol Radio.

Y agregó: “Las razones del profe no son ciertas. Con esto que está pasando, creo que si el sigue al mando estaría complicado que yo esté con la selección. Es la primera vez que pasa una polémica conmigo”, finalizó.