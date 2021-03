Juegos Olímpicos de Tokio podrían celebrarse sin público extranjero

Aunque no habrá decisión oficial sino hasta finales de marzo, los organizadores de Tokio 2020 tienen prácticamente decidido que el evento no contará con espectadores en las gradas procedentes del extranjero, según funcionarios cercanos al asunto consultados por la agencia de noticias Kyodo, reseñaron medios deportivos.

Las fuentes -que pidieron anonimato- consultadas por la agencia nipona dan ya por hecho que la actual restricción fronteriza en Japón, que desde hace meses no acepta la entrada de no residentes debido al covid-19, no se levantará dada la actual situación global de la pandemia.

Una de estas fuentes subrayó que "prácticamente el rumbo ya está fijado" con respecto a no permitir la entrada de no japoneses que quieran ver los Juegos desde las gradas.

Aunque el comité organizador dijo el pasado miércoles que la decisión sobre la entrada de visitantes foráneos a Japón, para asistir a los Juegos no se anunciará hasta finales de mes. Ayer mismo, sus máximos responsables apuntaron a lo difícil que sería gestionar la entrada de público foráneo.

"Realmente nos gustaría que viniera gente de todo el mundo para llenar los estadios, pero a menos que estemos preparados para recibirlos y que la situación en Japón sea perfecta, causará tremendos problemas incluso para los visitantes de fuera", dijo el viernes en rueda de prensa la presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto.

El director general del Comité Organizador de Tokio 2020, Toshiro Muto fue incluso más pesimista en una entrevista concedida también el viernes a Kyodo.

"Japón no permite la entrada de gente del extranjero por el momento. Se les dejará entrar una vez que la situación mejore, pero creo que no es fácil que mejore hasta el punto de que los podamos recibir tranquilamente", explicó.

Muto concedió la entrevista pocas horas antes de que Japón decidiera prolongar durante dos semanas más, hasta el 21 de marzo, el estado de emergencia sanitaria vigente en Tokio y tres prefecturas vecinas, tras determinar que la situación de su sistema sanitario no ha mejorado lo suficiente.

Aunque la tercera ola se ha dejado sentir en Japón, el país asiático miembro del G-7, que ha gestionado mejor la pandemia, contabilizando hasta el momento algo más de 437 mil 400 casos de covid-19 y 8 mil 132 muertes vinculadas a la enfermedad viral.