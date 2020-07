Jornada de Miércoles de Desinfección llega a la redoma de Petare

Continuando con los trabajos que a diario ejecuta Alcaldía del Municipio Sucre para evitar el contagio y la propagación del coronavirus en la jurisdicción, fue realizada una nueva jornada de los Miércoles de Desinfección para limpiar, desinfectar y embellecer los espacios de la gran redoma de petare, trabajo que se realiza en conjunto con las grandes misiones Venezuela Bella y Barrio Nuevo Barrio Tricolor, en las cinco parroquias que conforman la jurisdicción.

Esta jornada contó con la presencia del alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Avalos, quien en compañía de representantes de la Gran Misión Venezuela Bella y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la Policía Municipal de Sucre y el poder popular, informó que la municipalidad diariamente viene ejecutando acciones y programas para evitar contagios de covid-19 en la localidad. “Este plan de desinfección que hoy estamos ejecutando en la gran redoma de Petare, lo estamos ejecutando con nuestras cuadrillas todos días en las calles y avenidas de nuestras comunidades para evitar que el virus circule y contagie a la ciudadanía. No estamos abocado solamente al embellecimiento y a la limpieza de la ciudad, sino al plan de desinfección para combatir y derrotar al coronavirus” Expresó Rangel Avalos.

Comentó el primer mandatario municipal que el aumento de los casos por covid-19 en la jurisdicción sucrense, se deben la irresponsabilidad de algunas personas que se niegan a cumplir con las normas sanitarias impartidas por el Gobierno Nacional. “Si usted no guarda la cuarentena, si usted no usa el tapa boca y no respeta y cumple con las medidas que a diario nos imparte el presidente Nicolás Maduro, no podremos derrotar a esta terrible enfermedad. Es su salud, la salud de su familia y la de su entorno”. Comentó Avalos.